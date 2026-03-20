Sarà un altro 'crazy day' a Miami, dove sono in programma ben 52 match del 1000 della Florida. In campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz nella sfida da sogno contro il baby Fonseca, ma anche sei azzurri: Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Darderi, Paolini e Cocciaretto che sfida Gauff sul Centrale. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarta giornata del Miami Open , torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo. Si completa il quadro del 1° turno del torneo maschile e si comincia il 2° turno, con in campo subito il n°1 del mondo Carlos Alcaraz , che affronta Joao Fonseca nella sfida dei sogni (mezzanotte italiana sul Centrale). Sono ben 52 i match in programma , spalmati su 10 diversi campi e inizio previsto sui Court laterali alle ore 10 locali (le 15 italiane). Occhi puntati anche sui ben 6 italiani impegnati . Matteo Berrettini affronta il n°11 del mondo Sascha Bublik, Flavio Cobolli fa il suo esordio contro il belga Raphael Collignon, Luciano Darderi se la vedrà con lo spagnolo Martin Landaluce, mentre Matteo Arnaldi affronta il kazako Alexander Shevchenko. In campo femminile spazio al 2° turno con l'esordio di Jasmine Paolini (7^ testa di serie del seeding) contro la statunitense Townsend , mentre Elisabetta Cocciaretto avrà il palco del Centrale per il match contro la 4 del mondo, Coco Gauff.

L'ordine di gioco completo di oggi 20 marzo

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