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Atp Miami, i risultati di oggi: Ruud e Draper eliminati all'esordio

miami open

Arrivano le prime sorprese da Miami con l'uscita di scena di Casper Ruud e Jack Draper. Il norvegese ha perso contro Ethan Quinn (dopo aver sprecato 7 set point) mentre il britannico è stato eliminato da un super Opelka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE

Il venerdì del Miami Open regala sorprese con l'uscita di scena di due teste di serie: Casper Ruud e Jack Draper. Il norvegese è stato eliminato dallo statunitense Ethan Quinn, n. 56 al mondo, con il punteggio di 6-4, 7-6 in un'ora e 48 minuti, intervallate dallo stop per pioggia. Una partita ben gestita dal 22enne californiano, ma anche con qualche rimpianto per Ruud che nel secondo set non ha sfruttato sette set point di cui tre consecutivi nel tiebreak. Tiebreak fatali anche per Jack Draper, superato da Reilly Opelka con un doppio 7-6 in un'ora e 35 minuti. Una prova fenomenale del gigante statunitense che ha piazzato 25 ace e 47 vincenti, senza mai concedere reali opportunità al britannico, scivolato fuori dalla top 25 dopo Indian Wells.

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Miami Open, i principali risultati di venerdì

UOMINI

  • Ruud (Nor) - Quinn (Usa) 4-6, 6-7
  • Draper (Gbr) - Opelka (Usa) 6-7, 6-7
  • Paul (Usa) - Mannarino (Fra) 6-2, 2-6, 6-4
  • Fritz (Usa) - Van de Zandschulp (Ned)
  • Tsitsipas (Gre) - De Minaur (Aus)
  • Alcaraz (Esp) - Fonseca (Bra)

DONNE

  • Anisimova (Usa) - Tomljanovic (Aus) 6-1, 5-7, 6-4
  • Blinkova - Mboko (Can) 2-6, 0-6
  • Sabalenka - Li (Usa)
  • Rybakina (Kaz) - Putintseva (Kaz)

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