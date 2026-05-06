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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma e le news in diretta live
Super mercoledì di tennis agli Internazionali BNL d'Italia con nove azzurri impegnati al Foro Italico. Si parte con Lucrezia Stefanini contro Jelena Ostapenko sul Centrale, ma sarà anche il giorno del debutto - tra gli altri - di Cinà, Arnaldi e Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog il racconto della giornata in tempo reale
in evidenza
Risultati e programma di oggi degli italiani
- STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat) RISULTATO LIVE
- ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
- COCCIARETTO (Ita) vs Kraus (Aut)
- Golubic (Sui) vs URGESI (Ita)
- PIGATO (Ita) vs GRANT (Ita)
- Townsend (Usa) vs BRANCACCIO (Ita)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Brooksby (Usa) vs Baez (Arg)
- a seguire: PIGATO (Ita) vs GRANT (Ita)
- a seguire: Tagger (Aut) vs Sakkari (Gre)
- a seguire: Carreno Busta (Esp) vs Tabilo (Chi)
- a seguire: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat)
- non prima delle 13: Hurkacz (Pol) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Kraus (Aut)
- non prima delle 20.30: CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT 251
- ore 11: Zhang (Chn) vs Altmaier (Ger)
- a seguire: Golubic (Sui) vs URGESI (Ita)
- a seguire: Townsend (Usa) vs BRANCACCIO (Ita)
- a seguire: De Jong (Ned) vs Borges (Por)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Bouzas Maneiro (Esp)
SKY SPORT 252
- ore 11: Eala (Phi) vs Frech (Pol)
- a seguire: Muller (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Struff (Ger) vs Comesana (Arg)
- a seguire: Boulter (Gbr) vs Lys (Ger)
- a seguire: Fearnley (Gbr) vs Mpetshi Perricard (Fra)
SKY SPORT 253
- ore 11: Marozsan (Hun) vs Kopriva (Cze)
- a seguire: Jeanjean (Fra) vs Haddad Maia (Bra)
- a seguire: Stearns (Usa) vs Tjen (Ind)
- a seguire: Galfi (Hun) vs Potapova (Aut)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)
Da oggi parte Diretta Tennis su Sky Sport Arena (canale 204)
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
In campo ora Stefanini e Ostapenko in un Centrale che deve ancora riempirsi. Pallido sole, cielo però piuttosto grigio su Roma dove le previsioni parlano di cielo nuvoloso e pioggia in arrivo in serata. Ma intanto si parte!
Si parte! Al via una super giornata agli Internazionali! Si parte con Stefanini-Ostapenko sul Centrale: diretta su Sky Sport Tennis e NOW. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider
Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it
Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.
Il montepremi del torneo
Quest'anno il montepremi degli Internazionali BNL d'Italia sarà di 8.235.540 €. Al campione andrà un assegno di poco superiore al milione di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno
- Primo turno: 21.285 €
- Secondo turno: 31.585 €
- Terzo turno: 54.110 €
- Ottavi di finale: 92.470 €
- Quarti di finale: 169.375 €
- Semifinali: 297.550 €
- Finalista: 535.585 €
- Campione: 1.007.165 €
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
Darderi: "Obiettivo top 15 dopo Roma e Parigi"
Luciano Darderi parla a Sky Sport alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia: "Giocare i Masters 1000 non è mai facile, entrando al secondo turno la pressione è diversa. Fisicamente sto bene, non ho i problemi fisici che ho accusato lo scorso anno. L'obiettivo di fine anno è la top 10, ma sarò contento se chiuderò la stagione sulla terra rossa in top 15"
Cocciaretto: "Concentrata sull'atteggiamento in campo"
Paolini: "A Roma tanti ricordi da trasformare in energia"
Campionessa un anno fa al Foro Italico (40 anni dopo Raffaella Reggi), Jasmine Paolini torna agli Internazionali BNL d'Italia. L'obiettivo dell'azzurra è trasformare i ricordi in energia positiva: "Lo scorso anno sono state due settimane incredibili, meglio non poteva andare. Quando sono arrivata c'erano tanti ricordi positivi: spero di poter trasformare questa energia in un buon livello di tennis. Le cose stanno andando meglio, mi sono allenata bene la settimana prima di venire qua. Spero che questo lavoro possa dare i suoi frutti nelle prossime settimane. È fondamentale avere un buon livello di tennis, questo mi consente di essere competitiva"
Berrettini: "Il livello c'è, ora serve continuità"
Roma è il torneo di casa per Matteo Berrettini. L'azzurro, oggi scivolato n. 100 del mondo, parla a Sky Sport alla vigilia degli Internazionali, soffermandosi appunto sulla nuova scalata da fare in classifica: ""Il tennis mi ha insegnato a non dire mai no e crederci sempre, pensando una partita alla volta. Il livello c'è, mi serve la continuità, sentirmi libero di giocare 3-4 partite senza acciacchi e pensieri. È quello che sto cercando di costruire insieme al mio team, con un po' di fatica. Se non c'è fatica, in questo sport i risultati non arrivano"
Come è andata ieri
Ieri è iniziato il tabellone femminile e non è andata bene alle tenniste azzurre con tre ko su tre. Eliminate all'esordio Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri
Bronzetti, Trevisan e Ruggeri ko al 1° turnoVai al contenuto
Cinà all'esame Blockx
L'ultimo incontro azzurro di giornata, invece, sarà quello di Federico Cinà. Il 18enne palermitano affronterà il belga Alexander Blockx, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Un test di altissimo livello per Cinà, al secondo main draw in carriera al Foro Italico
Arnaldi sfida Munar
Oggi è anche la prima giornata del tabellone maschile. Primo azzurro in campo sarà Matteo Arnaldi. Reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari, il ligure esordirà contro lo spagnolo Jaime Munar, n. 38 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 2-1 per lo spagnolo
Il derby Pigato-Grant e non solo
- Tra le altre sfide di giornata grande attenzione al derby azzurro tra Lisa Pigato e Tyra Grant. Entrambe in tabellone con wild card, sono tra i prospetti più interessanti del tennis femminile italiano. Pigato è diventata la n. 3 d'Italia dopo il trionfo al Wta 125 di Madrid ed è reduce dalla finale al 60.000 dollari di Chiasso. Grant, invece, arriva dall'ottimo Madrid Open con la prima vittoria in carriera in un tabellone Wta
- Sempre tra le giovani azzurre ci saranno Federica Urgesi e Noemi Basiletti: entrambe provenienti dalle qualificazioni (dopo aver superato le prequali), affronteranno rispettivamente la svizzera Golubic e l'australiana Tomljanovic (ripescata come lucky loser)
- Completa il programma azzurro in campo femminile l'esordio di Nuria Brancaccio contro l'americana Townsend
Cocciaretto all'esordio con Kraus
Sempre sul Centrale toccherà a Elisabetta Cocciaretto, impegnata nel primo match della sessione serale contro l'austriaca Kraus, n. 103 al mondo proveniente dalle qualificazioni
Stefanini "apre" il Centrale con Ostapenko
Il primo match azzurro di giornata sarà quello di Lucrezia Stefanini. La fiorentina aprirà il programma sul Centrale contro Jelena Ostapenko, ex n. 5 al mondo e semifinalista al Foro Italico nel 2023.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Brooksby (Usa) vs Baez (Arg)
- a seguire: PIGATO (Ita) vs GRANT (Ita)
- a seguire: Tagger (Aut) vs Sakkari (Gre)
- a seguire: Carreno Busta (Esp) vs Tabilo (Chi)
- a seguire: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat)
- non prima delle 13: Hurkacz (Pol) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Kraus (Aut)
- non prima delle 20.30: CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT 251
- ore 11: Zhang (Chn) vs Altmaier (Ger)
- a seguire: Golubic (Sui) vs URGESI (Ita)
- a seguire: Townsend (Usa) vs BRANCACCIO (Ita)
- a seguire: De Jong (Ned) vs Borges (Por)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Bouzas Maneiro (Esp)
SKY SPORT 252
- ore 11: Eala (Phi) vs Frech (Pol)
- a seguire: Muller (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Struff (Ger) vs Comesana (Arg)
- a seguire: Boulter (Gbr) vs Lys (Ger)
- a seguire: Fearnley (Gbr) vs Mpetshi Perricard (Fra)
SKY SPORT 253
- ore 11: Marozsan (Hun) vs Kopriva (Cze)
- a seguire: Jeanjean (Fra) vs Haddad Maia (Bra)
- a seguire: Stearns (Usa) vs Tjen (Ind)
- a seguire: Galfi (Hun) vs Potapova (Aut)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport
Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programmazione live tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Il Foro Italico sarà il cuore di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a sei canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis
Day-2 agli Internazionali d'Italia. Sarà un super mercoledì di tennis al Foro Italico, con nove azzurri impegnati tra maschile e femminile