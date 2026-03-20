Ancora pioggia a Miami: le partite, iniziate già con mezz'ora di ritardo, sono state interrotte dopo pochi minuti per via di una forte e intensa precipitazione. La ripartenza è prevista alle 17.30 italiane. Oggi sono in programma i match di sei italiani: il programma e il punto della situazione
Un’altra giornata condizionata dal maltempo al Miami Open, dove la pioggia continua a essere protagonista e a stravolgere il programma del torneo. Dopo i disagi già registrati nei giorni scorsi, anche il venerdì in Florida si apre all’insegna dei ritardi. Le partite — ben 52 quelle in calendario — sono iniziate con circa mezz’ora di slittamento rispetto all’orario previsto: alle 10.30 locali (le 15.30 in Italia) invece delle 10. L’avvio, però, è stato solo temporaneo. I giocatori sono riusciti a rimanere in campo per pochi minuti prima che una nuova e intensa precipitazione costringesse gli organizzatori a sospendere nuovamente gli incontri. Tennisti richiamati negli spogliatoi e gioco interrotto: la ripartenza è prevista alle 17.30 italiane, le 12.30 a Miami. Sono previsti oggi sei match di tennisti italiani: Berrettini-Bublik, Cobolli-Collignon, Arnaldi-Shevchenko, Cocciaretto-Gauff, Paolini-Townsend e Darderi-Landaluce.
Miami Open, le partite di oggi degli italiani
- Cocciaretto vs (4) Gauff - non prima delle 18 sul Centrale
- (10) Bublik vs Berrettini - 3° martch sul Bucholz
- (WC) Townsend vs (7) Paolini - non prima delle 17.30 sul Court 1
- Arnaldi vs Shevchenko - 3° match sul Court 4
- Collignon vs (13) Cobolli - 4° match sul Court 7
- (17) Darderi vs (Q) Landaluce - non prima di mezzanotte sul Court 7
Cosa dicono le previsioni meteo
Secondo le previsioni meteo di The Weather Channel, sono attesi ancora acquazzoni nelle prossime ore, con una probabilità di pioggia costantemente elevata e condizioni instabili che rendono difficile una regolare programmazione degli incontri. Non sono dunque previsti miglioramenti almeno fino alle 14 locali (le 19 in italia), quando il quadro dovrebbe iniziare gradualmente a cambiare. A partire dal primo pomeriggio statunitense — corrispondente alla sera in Italia — è infatti previsto un netto miglioramento.