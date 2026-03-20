Ancora pioggia a Miami: le partite, iniziate già con mezz'ora di ritardo, sono state interrotte dopo pochi minuti per via di una forte e intensa precipitazione. La ripartenza è prevista alle 17.30 italiane. Oggi sono in programma i match di sei italiani: il programma e il punto della situazione

Un’altra giornata condizionata dal maltempo al Miami Open, dove la pioggia continua a essere protagonista e a stravolgere il programma del torneo. Dopo i disagi già registrati nei giorni scorsi, anche il venerdì in Florida si apre all’insegna dei ritardi. Le partite — ben 52 quelle in calendario — sono iniziate con circa mezz’ora di slittamento rispetto all’orario previsto: alle 10.30 locali (le 15.30 in Italia) invece delle 10. L’avvio, però, è stato solo temporaneo. I giocatori sono riusciti a rimanere in campo per pochi minuti prima che una nuova e intensa precipitazione costringesse gli organizzatori a sospendere nuovamente gli incontri. Tennisti richiamati negli spogliatoi e gioco interrotto: la ripartenza è prevista alle 17.30 italiane, le 12.30 a Miami. Sono previsti oggi sei match di tennisti italiani: Berrettini-Bublik, Cobolli-Collignon, Arnaldi-Shevchenko, Cocciaretto-Gauff, Paolini-Townsend e Darderi-Landaluce.