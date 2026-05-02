Sinner, incontro con Bellingham: "Un piacere"

Sinner con Bellingham dopo la semifinale del Madrid Openl'incontro
Dopo la vittoria in semifinale alla Caja Magica contro Arthur Fils, Jannik Sinner ha trascorso la serata con il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, come testimonia la foto pubblicata sui loro social. "È stato un piacere amico" scrive Jannik su Instagram
Serata tra calcio e tennis a Madrid per Jannik Sinner. Dopo aver raggiunto la prima finale in carriera alla Caja Mágica - l’ultima che gli mancava a livello Masters 1000 - il numero 1 del mondo ha trascorso la serata in compagnia di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid. A documentare l’incontro sono stati gli stessi atleti sui social, con una foto condivisa da entrambi. "È stato un piacere, amico", ha scritto Sinner su Instagram.
Il doppio al Bernabeu e non solo
Quello di venerdì sera non è stato il primo incontro della settimana madrilena tra Jannik Sinner e Jude Bellingham. I due avevano condiviso il campo in una breve esibizione organizzata per l’inaugurazione del campo da tennis temporaneo allestito al Stadio Santiago Bernabeu, proprio in occasione del Madrid Open. Dall’altra parte della rete c’erano Rafael Nadal e Thibaut Courtois. Bellingham, inoltre, ha seguito dal vivo il quarto di finale in cui Sinner ha affrontato Rafa Jodar, sul campo Manolo Santana.