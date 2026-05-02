Sinner, incontro con Bellingham: "Un piacere"

Dopo la vittoria in semifinale alla Caja Magica contro Arthur Fils, Jannik Sinner ha trascorso la serata con il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, come testimonia la foto pubblicata sui loro social. "È stato un piacere amico" scrive Jannik su Instagram

Serata tra calcio e tennis a Madrid per Jannik Sinner. Dopo aver raggiunto la prima finale in carriera alla Caja Mágica - l’ultima che gli mancava a livello Masters 1000 - il numero 1 del mondo ha trascorso la serata in compagnia di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid. A documentare l’incontro sono stati gli stessi atleti sui social, con una foto condivisa da entrambi. "È stato un piacere, amico", ha scritto Sinner su Instagram.