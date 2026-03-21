Medvedev rimonta Sakamoto, è al 3° turno

Atp Miami, i risultati di oggi: Medvedev e Auger-Aliassime al terzo turnoatp miami
Daniil Medvedev va sotto di un set, poi rimonta Sakamoto e accede al terzo turno. Successo anche per Felix Auger-Aliassime contro l'ungherese Fucsovics. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Daniil Medvedev è al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il finalista di Indian Wells ha battuto il giapponese Rei Sakamoto per 6-7, 6-3, 6-1 in due ore e cinque minuti di gioco. Una partita non facile per il russo, almeno nel primo set, perso al tiebreak per 12-10. Nel secondo parziale è invece arrivata la reazione di Medvedev, che ha dominato e chiuso 6-3. Stesso discorso nell'ultimo set, portato a casa dal numero 10 al mondo in appena 26 minuti. Medvedev sfiderà al prossimo turno il vincente del match tra Tirante e Cerundolo. Al terzo turno al Miami Open, che non raggiungeva dal 2023, anche Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha sconfitto l'ungherese Fucsovics per 7-6, 7-5 in due ore e dodici minuti. Auger-Alissime conquista così la 200^ vittoria su cemento e diventa il secondo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere questo traguardo (dopo Sinner). Se la vedrà contro il francese Atmane.
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Miami Open, i principali risultati di sabato
UOMINI
- Sakamoto (Jpn) vs Medvedev 7-6, 3-6, 1-6
- Damm (Usa) vs Zverev (Ger)
- Shelton (Usa) vs Shevchenko
- Auger-Aliassime (Can) vs Fucsovics (Hun) 7-6, 7-5
- Rublev vs Tabilo (Chil)
DONNE
- Jones (Gbr) vs Pegula (Usa) 1-6, 0-3 rit.
- Parks (Usa) vs Gauff (Usa)
- Anisimova (Usa) vs Starodubceva (Ukr) 6-4, 6-2
- Andreeva vs Bouzkova (Cze) 7-6, 6-2