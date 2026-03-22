La cronaca della partita

Primo set combattuto con cinque break complessivi. Paolini spreca la possibilità di aggiudicarsi prima il parziale andando a servire sul 5-3 in suo favore. La reazione però è ottima: sul 6-5 toglie il servizio per la terza volta all'avversaria e conquista il set con un ultimo punto stupendo, un passante di dritto a coronare una serie di recuperi formidabili sui colpi della lettone. La partita a questo punto cambia rapidamente: Ostapenko aumenta la potenza dei colpi e diventa meno fallosa, volando subito sullo 0-3 con un doppio break. Paolini ne recupera subito uno, ma cede fisicamente e incassa una striscia di sette game consecutivi persi. Ostapenko pareggia i conti 6-2 e vola 4-0 nel set decisivo. L'azzurra ha una reazione e strappa di nuovo il servizio alla rivale nonostante una percentuale di prime al 76% e risale fino al 3-4 dopo un game infinito. La rimonta viene completata con Ostapenko al servizio per chiudere il match: Paolini sale subito 0-40 e impatta sul 5-5. La lettone però si ricompone e chiude i conti negli ultimi due giochi nonostante due match-point annullati.