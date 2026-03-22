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Wta Miami 2026, Paolini fuori al 3° turno: Ostapenko agli ottavi in tre set

Tennis

Paolini eliminata a Miami da Ostapenko. Dopo la conquista del primo set, l'azzurra accusa un vuoto tra la fine del secondo e l'inizio del terzo parziale perdendo sette game di fila. Sotto 0-4 nell'ultimo set ha una reazione fino al 5-5, ma cede negli ultimi due giochi. Fuori anche Cocciaretto nel doppio con la la croata Ruzic

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Jasmine Paolini fuori nel singolare a Miami: l'azzurra perde in tre set (5-7, 6-2, 7-5) contro Jelena Ostapenko. La lettone, campione del Roland Garros 2017, avanza agli ottavi di finale e affronterà la vincente della sfida tra Svitolina e Baptiste. L'azzurra invece resta in Florida per il torneo di doppio con Sara Errani. Tabellone nel quale non c'è più Elisabetta Cocciaretto, eliminata con la croata Ruzic dalla coppia Samsonova-Kenin (6-1, 6-3). 

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La cronaca della partita 

Primo set combattuto con cinque break complessivi. Paolini spreca la possibilità di aggiudicarsi prima il parziale andando a servire sul 5-3 in suo favore. La reazione però è ottima: sul 6-5 toglie il servizio per la terza volta all'avversaria e conquista il set con un ultimo punto stupendo, un passante di dritto a coronare una serie di recuperi formidabili sui colpi della lettone. La partita a questo punto cambia rapidamente: Ostapenko aumenta la potenza dei colpi e diventa meno fallosa, volando subito sullo 0-3 con un doppio break. Paolini ne recupera subito uno, ma cede fisicamente e incassa una striscia di sette game consecutivi persi. Ostapenko pareggia i conti 6-2 e vola 4-0 nel set decisivo. L'azzurra ha una reazione e strappa di nuovo il servizio alla rivale nonostante una percentuale di prime al 76% e risale fino al 3-4 dopo un game infinito. La rimonta viene completata con Ostapenko al servizio per chiudere il match: Paolini sale subito 0-40 e impatta sul 5-5. La lettone però si ricompone e chiude i conti negli ultimi due giochi nonostante due match-point annullati. 

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