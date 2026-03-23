Si è chiuso al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami . L'azzurro ha perso contro il monegasco Valentin Vacherot , testa di serie numero 24, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Vacherot accede così per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del Miami Open: sfiderà Arthur Fils per un posto nei quarti di finale. Berrettini, invece, con questa sconfitta a partire da lunedì uscirà dalla top 80 (in quel di Miami difendeva i quarti di finale del 2025).

La cronaca del match

L'inizio è stato complicato per Berrettini che, dopo aver perso la battuta nel quarto game, si è ritrovato sotto 4-1. Matteo è però riuscito a conquistare il controbreak nel settimo gioco, portando la sfida al tiebreak. Qui il momento chiave è sul 3-3, quando Berrettini ha commesso un doppio fallo che ha indirizzato il set. Nel secondo parziale, invece, c'è stata molta più gestione da parte i Vacherot, che ha perso solo quattro punti al servizio e chiuso il match piazzando il break nel settimo game.