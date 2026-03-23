Berrettini fuori al 3° turno all'Atp Miami: Vacherot vince in due setatp miami
Berrettini viene eliminato al terzo turno da Vacherot: il monegasco vince per 7-6, 6-4. Con questo ko, il romano (che a Miami difendeva i quarti di finale dello scorso anno) da lunedì uscirà dalla top 80. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si è chiuso al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. L'azzurro ha perso contro il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Vacherot accede così per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del Miami Open: sfiderà Arthur Fils per un posto nei quarti di finale. Berrettini, invece, con questa sconfitta a partire da lunedì uscirà dalla top 80 (in quel di Miami difendeva i quarti di finale del 2025).
La cronaca del match
L'inizio è stato complicato per Berrettini che, dopo aver perso la battuta nel quarto game, si è ritrovato sotto 4-1. Matteo è però riuscito a conquistare il controbreak nel settimo gioco, portando la sfida al tiebreak. Qui il momento chiave è sul 3-3, quando Berrettini ha commesso un doppio fallo che ha indirizzato il set. Nel secondo parziale, invece, c'è stata molta più gestione da parte i Vacherot, che ha perso solo quattro punti al servizio e chiuso il match piazzando il break nel settimo game.