Alcaraz fuori a Miami! Korda vince in tre set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Miami, i risultati di domenica 22 marzo: Korda elimina Alcaraz al 3° turno

Tennis

Miami è ancora indigesta per Alcaraz. Lo spagnolo viene eliminato al terzo turno da Sebastian Korda (6-3, 5-7, 6-4). L'americano era arrivato a servire per il match già nel secondo set sul 5-4, ma aveva subito il break a zero e lasciato per strada il set. Nel parziale decisivo però è riuscito a reagire, ha rubato il servizio ad Alcaraz sul 3-3 e ha chiuso senza tremare. Ora Sinner ha l'occasione per accorciare in testa al ranking Atp

RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE - IL RANKING ATP

Alcaraz abbandona di nuovo presto il Masters 1000 di Miami. Dopo l'eliminazione al secondo turno dello scorso anno, il numero uno al mondo manca l'accesso agli ottavi di finale. Sebastian Korda, testa di serie numero 32 del torneo, compie l'impresa e lo elimina in tre set (6-3, 5-7, 6-4). Partita incredibile ed emozionante che l'americano ha dovuto vincere due volte dopo averla gettata già alla fine del secondo set. 

Leggi anche

Alcaraz out: Sinner può avvicinarsi nel ranking

La cronaca del match

Inizio equilibrato e interlocutorio: entrambi i giocatori si affidano alla prima fino al 4-3 per l'americano. Qui arriva il primo momento di rottura del match, con Alcaraz che regala due punti facili con un doppio fallo e un gratuito di dritto. Korda prende fiducia e con due risposte da manuale ottiene il break e lo conferma nel game successivo, vincendo il primo set 6-3. La trama della partita non cambia nemmeno nel secondo parziale. Korda ottiene un altro break, salva la palla del contro-break immediato e si ritrova avanti 3-1. Il numero uno al mondo si innervosisce, suda sette camicie per evitare il 4-1 e non riesce mai a rendersi pericoloso sul servizio dell'americano, pur provando a forzare i colpi. Sul 5-4 Korda serve per il match: nei due turni di battuta precedenti non aveva concesso nessun punto ad Alcaraz, stavolta invece è lui a non metterne a bersaglio neanche uno. Il copione diventa scontato: Alcaraz si prende il break, torna a giocare sul velluto, Korda sbaglia sempre di più e lo spagnolo conquista il set 7-5. Nel terzo set si gioca di più sui turni di battuta dell'americano, che riesce però a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e a rimanere nel match. Sul 3-3 l'ultima svolta: nuovo break di Korda, che vola 5-4 e ha di nuovo la chance di servire per vincere: stavolta non trema e chiude al secondo match-point.

Leggi anche

Paolini fuori a Miami: Ostapenko agli ottavi

I risultati di domenica 22 marzo

UOMINI

  • Lehecka (Cze) vs Quinn (Usa) 6-3, 7-6
  • Fritz (Usa) vs Opelka (Usa) 6-3, 6-4
  • Etcheverry (Arg) vs Jodar (Spa) 7-5, 6-4
  • Alcaraz (Spa) vs Korda (Usa) 3-6, 7-5, 4-6

DONNE

  • Ostapenko (Lat) vs Paolini (Ita) 5-7, 6-2, 7-5
  • Cristian (Rom) vs Alexandrova 6-3, 4-6, 7-5
  • Pegula (Usa) vs Fernandez (Can) 6-2, 6-2
  • Baptiste (Usa) vs Svitolina (Ucr) 6-3, 7-5
  • Gibson (Aus) vs Jovic (Usa) 6-2, 6-2
  • Rybakina (Kaz) vs Kostyuk (Ucr) 6-3, 6-4

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz fuori a Miami! Korda vince in tre set

Tennis

Miami è ancora indigesta per Alcaraz. Lo spagnolo viene eliminato al terzo turno da Sebastian...

Sinner-Moutet LIVE lunedì 23 marzo su Sky Sport

atp miami

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Miami. Il numero due al mondo affronta al terzo...

Paolini fuori a Miami: Ostapenko agli ottavi

Tennis

Paolini eliminata a Miami da Ostapenko. Dopo la conquista del primo set, l'azzurra accusa un...

DNA di famiglia, punto show di Alcaraz jr. VIDEO

buon sangue...

Una prodezza degna di Carlos: guarda in basso il video diventato virale del punto con cui Jaime...

Berrettini e Paolini: il programma di oggi su Sky

atp miami

Matteo Berrettini torna in campo al Masters 1000 di Miami e affronta Vacherot. Per il numero 1 al...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS