Alcaraz fuori a Miami! Korda vince in tre set

Miami è ancora indigesta per Alcaraz. Lo spagnolo viene eliminato al terzo turno da Sebastian Korda (6-3, 5-7, 6-4). L'americano era arrivato a servire per il match già nel secondo set sul 5-4, ma aveva subito il break a zero e lasciato per strada il set. Nel parziale decisivo però è riuscito a reagire, ha rubato il servizio ad Alcaraz sul 3-3 e ha chiuso senza tremare. Ora Sinner ha l'occasione per accorciare in testa al ranking Atp
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Alcaraz abbandona di nuovo presto il Masters 1000 di Miami. Dopo l'eliminazione al secondo turno dello scorso anno, il numero uno al mondo manca l'accesso agli ottavi di finale. Sebastian Korda, testa di serie numero 32 del torneo, compie l'impresa e lo elimina in tre set (6-3, 5-7, 6-4). Partita incredibile ed emozionante che l'americano ha dovuto vincere due volte dopo averla gettata già alla fine del secondo set.
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La cronaca del match
Inizio equilibrato e interlocutorio: entrambi i giocatori si affidano alla prima fino al 4-3 per l'americano. Qui arriva il primo momento di rottura del match, con Alcaraz che regala due punti facili con un doppio fallo e un gratuito di dritto. Korda prende fiducia e con due risposte da manuale ottiene il break e lo conferma nel game successivo, vincendo il primo set 6-3. La trama della partita non cambia nemmeno nel secondo parziale. Korda ottiene un altro break, salva la palla del contro-break immediato e si ritrova avanti 3-1. Il numero uno al mondo si innervosisce, suda sette camicie per evitare il 4-1 e non riesce mai a rendersi pericoloso sul servizio dell'americano, pur provando a forzare i colpi. Sul 5-4 Korda serve per il match: nei due turni di battuta precedenti non aveva concesso nessun punto ad Alcaraz, stavolta invece è lui a non metterne a bersaglio neanche uno. Il copione diventa scontato: Alcaraz si prende il break, torna a giocare sul velluto, Korda sbaglia sempre di più e lo spagnolo conquista il set 7-5. Nel terzo set si gioca di più sui turni di battuta dell'americano, che riesce però a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e a rimanere nel match. Sul 3-3 l'ultima svolta: nuovo break di Korda, che vola 5-4 e ha di nuovo la chance di servire per vincere: stavolta non trema e chiude al secondo match-point.
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I risultati di domenica 22 marzo
UOMINI
- Lehecka (Cze) vs Quinn (Usa) 6-3, 7-6
- Fritz (Usa) vs Opelka (Usa) 6-3, 6-4
- Etcheverry (Arg) vs Jodar (Spa) 7-5, 6-4
- Alcaraz (Spa) vs Korda (Usa) 3-6, 7-5, 4-6
DONNE
- Ostapenko (Lat) vs Paolini (Ita) 5-7, 6-2, 7-5
- Cristian (Rom) vs Alexandrova 6-3, 4-6, 7-5
- Pegula (Usa) vs Fernandez (Can) 6-2, 6-2
- Baptiste (Usa) vs Svitolina (Ucr) 6-3, 7-5
- Gibson (Aus) vs Jovic (Usa) 6-2, 6-2
- Rybakina (Kaz) vs Kostyuk (Ucr) 6-3, 6-4