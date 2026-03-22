Alcaraz fuori a Miami! Korda vince in tre set

Miami è ancora indigesta per Alcaraz. Lo spagnolo viene eliminato al terzo turno da Sebastian Korda (6-3, 5-7, 6-4). L'americano era arrivato a servire per il match già nel secondo set sul 5-4, ma aveva subito il break a zero e lasciato per strada il set. Nel parziale decisivo però è riuscito a reagire, ha rubato il servizio ad Alcaraz sul 3-3 e ha chiuso senza tremare. Ora Sinner ha l'occasione per accorciare in testa al ranking Atp

La cronaca del match

Inizio equilibrato e interlocutorio: entrambi i giocatori si affidano alla prima fino al 4-3 per l'americano. Qui arriva il primo momento di rottura del match, con Alcaraz che regala due punti facili con un doppio fallo e un gratuito di dritto. Korda prende fiducia e con due risposte da manuale ottiene il break e lo conferma nel game successivo, vincendo il primo set 6-3. La trama della partita non cambia nemmeno nel secondo parziale. Korda ottiene un altro break, salva la palla del contro-break immediato e si ritrova avanti 3-1. Il numero uno al mondo si innervosisce, suda sette camicie per evitare il 4-1 e non riesce mai a rendersi pericoloso sul servizio dell'americano, pur provando a forzare i colpi. Sul 5-4 Korda serve per il match: nei due turni di battuta precedenti non aveva concesso nessun punto ad Alcaraz, stavolta invece è lui a non metterne a bersaglio neanche uno. Il copione diventa scontato: Alcaraz si prende il break, torna a giocare sul velluto, Korda sbaglia sempre di più e lo spagnolo conquista il set 7-5. Nel terzo set si gioca di più sui turni di battuta dell'americano, che riesce però a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e a rimanere nel match. Sul 3-3 l'ultima svolta: nuovo break di Korda, che vola 5-4 e ha di nuovo la chance di servire per vincere: stavolta non trema e chiude al secondo match-point.