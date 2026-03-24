Atp Miami, il programma di oggi: partite e orarimiami open
AMiami sarà un martedì da non perdere, con tutti gli incontri di ottavi di finale del torneo maschile. Riflettori puntati su Jannik Sinner, opposto allo statunitense Michelsen. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. E' la giornata degli ottavi di finale del torneo maschile, con gli occhi puntati su Jannik Sinner che non prima delle 21 scenderà in campo all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Alex Michelsen. Attenzione alla parte alta del tabellone, orfana di Carlos Alcaraz, che vede scenari aperti per tanti outsider a partire da Fritz, Korda e Fils. Si giocano anche i primi due quarti di finale del torneo femminile, con Mboko-Muchova e Bencic-Gauff.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 15.45 - Studio Tennis
- dalle 16: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 21: Michelsen (Usa) vs SINNER (Ita)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 15.45: Studio Tennis
- ore 16: Simulcast Sky Sport Arena
- ore 17: Lehecka (Cze) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 19: Mboko (Can) vs Muchova (Cze)
- non prima delle 21: Michelsen (Usa) vs SINNER (Ita)
- non prima delle 24: Bencic (Sui) vs Gauff (Usa)
- non prima dell'1.30: Halys (Fra) vs Zverev (Ger)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 16: Korda (Usa) vs Landaluce (Esp)
- a seguire: Vacherot (Mon) vs Fils (Fra)
- non prima delle 19: Etcheverry (Arg) vs Paul (Usa)
- non prima delle 21: Atmane (Fra) vs Tiafoe (Usa)
- non prima delle 24: Humbert (Fra) vs Cerundolo (Arg)
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.