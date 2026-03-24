Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . E' la giornata degli ottavi di finale del torneo maschile , con gli occhi puntati su Jannik Sinner che non prima delle 21 scenderà in campo all'Hard Rock Stadium contro lo statunitense Alex Michelsen . Attenzione alla parte alta del tabellone, orfana di Carlos Alcaraz, che vede scenari aperti per tanti outsider a partire da Fritz, Korda e Fils . Si giocano anche i primi due quarti di finale del torneo femminile , con Mboko-Muchova e Bencic-Gauff.

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