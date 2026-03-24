Su Sky in arrivo un Superweekend e...

Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi nella copertina che celebra un altro incredibile weekend di eventi su Sky Sport e il ritorno in tv della serie cult Beverly Hills 90210. Il passato da ricordo diventa tendenza: com’eri negli anni ’90? Il mondo di Dylan e Brandon, icone di una generazione, hanno marchiato un’epoca, quella di Senna e Schumi, di Pantani e Baggio, di Tomba e Jordan. E dal 3 aprile ritornano: le dieci stagioni di Beverly Hills 90210 su Sky e in streaming su NOW, per la prima volta in 16:9!

Beverly Hills, 90210 su Sky

La serie Beverly Hills, 90210 è stata creata da Darren Star e ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990. Ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry. Tutte le dieci stagioni saranno dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9. Dalla stessa data, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. Inoltre, dal 9 aprile andrà tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che la serie aveva negli anni ’90 sulla tv generalista