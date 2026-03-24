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Su Sky in arrivo un Superweekend e... Beverly Hills 90210!

guida tv

Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi nella copertina che celebra un altro incredibile weekend di eventi su Sky Sport e il ritorno in tv della serie cult Beverly Hills 90210. Il passato da ricordo diventa tendenza: com’eri negli anni ’90? Il mondo di Dylan e Brandon, icone di una generazione, hanno marchiato un’epoca, quella di Senna e Schumi, di Pantani e Baggio, di Tomba e Jordan. E dal 3 aprile ritornano: le dieci stagioni di Beverly Hills 90210 su Sky e in streaming su NOW, per la prima volta in 16:9!

Gli eventi live su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì 27 marzo

  • ore 03.30: Formula 1, GP Giappone, Prove Libere 1 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 07.00: Formula 1, GP Giappone, Prove Libere 2 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 11.15: Superbike Round del Portogallo, Prove Libere 1 su Sky Sport MotoGP
  • ore 15.55: Superbike Round del Portogallo, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP
  • ore 16.40: MotoGP, GP delle Americhe, Prove Libere 1 su Sky Sport MotoGP
  • ore 20.00: Miami Open, 1^ Semifinale su Sky Sport Tennis
  • ore 20.55: MotoGP, GP delle Americhe, Pre Qualifiche su Sky Sport MotoGPore
  • ore 24.00: Miami Open, 2^ Semifinale su Sky Sport Uno

Sabato 28 marzo

  • ore 03.30: Formula 1, GP Giappone, Prove Libere 1 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 07.00: Formula 1, GP Giappone, Qualifiche su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 12.10: Superbike Round del Portogallo, S.Pole Race su Sky Sport MotoGP
  • ore 16.30: Superbike Round del Portogallo, Race 2 su Sky Sport MotoGP
  • ore 16.05: MotoGP, GP delle Americhe, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 16.45: MotoGP, GP delle Americhe, Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 17.30: Miami Open, Finale Doppio su Sky Sport Tennis
  • ore 20.55: MotoGP, GP delle Americhe, Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

Domenica 29 marzo

  • ore 07.00: Formula 1, GP Giappone, Gara su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 12.10: Superbike Round del Portogallo, S.Pole Race su Sky Sport MotoGP
  • ore 16.30: Superbike Round del Portogallo, Race 2 su Sky Sport MotoGP
  • ore 21.00: Miami Open, Finale Singolare su Sky Sport Tennis
  • ore 22.00: MotoGP, GP delle Americhe, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

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Beverly Hills, 90210 su Sky

La serie Beverly Hills, 90210 è stata creata da Darren Star e ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990. Ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry. Tutte le dieci stagioni saranno dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9. Dalla stessa data, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. Inoltre, dal 9 aprile andrà tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che la serie aveva negli anni ’90 sulla tv generalista

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