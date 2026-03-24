Weekend ricco di eventi sui canali Sky per gli appassionati di motori. La Formula 1 sbarca a Suzuka, con Antonelli desideroso di ripetersi dopo il successo in Cina. La MotoGP fa tappa ad Austin, dove Bezzecchi proverà di nuovo a vincere per restare in testa al Mondiale. Sulla pista texana debutto per il Harley-Davidson Bagger World Cup, una delle tante novità di Sky. In pista anche la Superbike in Portogallo e la Indycar in Alabama. Ecco la guida completa per non perdervi neanche una gara LIVE su Sky

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo un weekend di motori da mattina a sera da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Occhi puntati sulla Formula 1, con Kimi Antonelli che dopo la vittoria in Cina proverà a ripetersi in Giappone. Da un campione italiano all'altro: Marco Bezzecchi in MotoGP vuole dare seguito al successo ottenuto in Brasile, il pilota Aprilia sarà impegnato ad Austin. Sullo stesso tracciato americano questo weekend ci sarà anche il debutto della Harley Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del Motomondiale da seguire su Sky. Il panorama delle due ruote viene completato dalla Superbike, che dal 27 al 29 marzo corre in Portogallo. Lo show dei motori continua anche domenica sera con l'NTT Indycar Series con il Children's Of Alabama Indy Grand Prix, la gara del Barber Motorsports Park. Oltre ai canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti di un fine settimana ricco di eventi.

F1, sarà la 40^ edizione del GP Giappone Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento della stagione 2026 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì 26 marzo alle 13 con le parole dei piloti, per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e venerdì per la prima sessione di prove libere alle 3.30, mentre venerdì alle 7 scatta la seconda sessione. Terza sessione nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30, mentre sabato alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara, con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18). Telecronaca affidata come sempre alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. mercedes Kimi Antonelli: "Il successo non mi cambia"

F1 a Suzuka, il programma su Sky Giovedì 26 marzo Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: Conferenza stampa piloti (differita) Notte giovedì 26-venerdì 27 marzo Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 6.45: Paddock Live

Ore 7: F1 – Prove Libere 2

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.30: Paddock Live Show

Ore 9: conferenza stampa Team Principal (differita) Notte venerdì 27-sabato 28 marzo Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 6.15: Warm Up

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 7: F1 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)

Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)

Ore 16: F1 – qualifiche (replica)

Ore 18: F1 – qualifiche (replica) Notte sabato 28-domenica 29 marzo Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 - Gara

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 10: Notebook

Ore 10.15: Race Anatomy

Ore 11.15: F1 - Gara (replica)

Ore 14: F1 - Gara (replica)

Ore 18: F1 - Gara (replica)

La MotoGP sbarca in Texas, debuttano le Harley-Davidson Terza gara stagionale anche per il Motomondiale che si corre dall'altra parte del Pacifico con il Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin si parte giovedì 26 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 18, per poi scendere in pista dalle 14.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP in programma alle 16.40, mentre alle 20.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di prove libere, scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 16.45, mentre alle 20.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 19, la Moto2 alle 20.15 e la MotoGP alle 22. Tutto il fine settimana americano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Ad Austin in pista anche l’Harley-Davidson Bagger World Cup, con race 1 in programma sabato alle 22.05 su Sky Sport Mix e race 2 prevista domenica alle 16.45 su Sky Sport Max. aprilia Bez: "Ad Austin per continuare il trend positivo"

MotoGP ad Austin, il programma su Sky Giovedì 26 marzo Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 18: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 21.15: Racebook Venerdì 27 marzo Ore 14.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 15.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 16.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 19.10: Paddock Live

Ore 19.15: Moto3 – Pre qualifiche

Ore 20: Moto2 - Pre qualifiche

Ore 20.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 22.15: Paddock Live Show

Ore 22.45: Talent Time Sabato 28 marzo Ore 14.35: Moto3 - prove libere 2

Ore 15.20: Moto2 - prove libere 2

Ore 16.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 16.45: MotoGP - qualifiche

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 18.35: Paddock Live

Ore 18.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 19.40: Moto2 - qualifiche

Ore 20.30: Paddock Live – Sprint

Ore 20.55: MotoGP - Sprint

Ore 21.45: Paddock Live Show

Ore 22.30: Talent Time Domenica 29 marzo Ore 17.35: MotoGP - Warm Up

Ore 18: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: Moto3 - gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.15: Moto2 - gara

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.30: Grid

Ore 22: MotoGP - gara

Ore 23: Zona Rossa

Ore 24: Race Anatomy MotoGP

Harley-Davidson Bagger World Cup, il programma su Sky Sabato 28 marzo Ore 22.05: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 1 (Sky Sport Mix) Domenica 29 marzo Ore 16.45: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 2 (Sky Sport Max) austin Mondiale Harley-Davidson, tempi e foto dei primi test

Da non perdere anche Superbike e Indycar Ancora due e quattro ruote nel weekend della Casa dello Sport. A Portimao scende in pista la Superbike per il Round di Portogallo, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport MotoGP. Sabato Superpole a partire dalle 12.10, con Gara 1 che scatterà alle 16.30. Domenica Superpole Race alle 12.10, mentre alle 16.30 si tornerà in pista per Gara 2. Lo show dei motori continua anche domenica sera con l’NTT Indycar Series. Alle 19.15 in diretta su Sky Sport F1 il Children's Of Alabama Indy Grand Prix, la gara del Barber Motorsports Park

Superbike a Portimao, il programma su Sky Venerdì 27 marzo Ore 11.15: SBK – prove libere 1 (Sky Sport MotoGP)

Ore 14.25: WCR – superpole (Sky Sport Arena)

Ore 15.05: SportBike – superpole (Sky Sport Arena)

Ore 15.55: SBK – prove libere 2 (Sky Sport Arena)

Ore 16.55: SSP – superpole (Sky Sport Arena) Sabato 28 marzo Ore 12.10: SBK – superpole (Sky Sport MotoGP)

Ore 12.55: WCR - gara 1 (Sky Sport MotoGP)

Ore 13.55: SportBike (Sky Sport Arena)

Ore 14.55: SSP – gara 1 (Sky Sport Arena)

Ore 16.15: pre-SBK (Sky Sport Arena)

Ore 16.30: SBK – gara 1 (Sky Sport Arena)

Ore 16.55: post-SBK (Sky Sport Arena) Domenica 29 marzo Ore 11.55: pre-SBK (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP)

Ore 12.10: SBK - superpole race (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP)

Ore 12.25: post gara (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP)

Ore 12.55: WCR – Gara 2 (Sky Sport MotoGP)

Ore 13.55: SportBike - gara 2 (Sky Sport MotoGP)

Ore 14.55: SSP – gara 2 (Sky Sport MotoGP)

Ore 16.15: pre-SBK (Sky Sport MotoGP)

Ore 16.30: SBK- gara 2 (Sky Sport MotoGP)

Ore 16.55 – post-SBK (Sky Sport MotoGP)