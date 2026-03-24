Giornata speciale per Rafa Nadal, che è stato insignito della laurea honoris causa all'Università Politecnica di Madrid. "Nel corso della mia carriera", ha scritto Nadal sui social, "ho ricevuto diversi riconoscimenti, ma quelli provenienti dal mondo accademico rivestono un significato speciale, poiché rappresentano il rispetto di istituzioni dedite alla conoscenza, alla formazione e al progresso della società". Le FOTO della cerimonia e del singolare "cappello" tradizionale che Nadal ha indossato con orgoglio
- L'arrivo di Nadal all'Università Politecnica di Madrid, dove è stato insignito della laurea honoris causa
- Il Consiglio direttivo dell'ente accademico ha approvato la nomina in riconoscimento della "sua brillante carriera e dei valori che rappresenta, basati su impegno e perseveranza"
- Rafa Nadal, nella lectio magistralis durante la cerimonia in cui gli è stata conferita la laurea honoris causa dal Politecnico di Madrid., ha osservato che "lo sport di alto livello è come un processo di ricerca costante"