Giornata speciale per Rafa Nadal, che è stato insignito della laurea honoris causa all'Università Politecnica di Madrid. "Nel corso della mia carriera", ha scritto Nadal sui social, "ho ricevuto diversi riconoscimenti, ma quelli provenienti dal mondo accademico rivestono un significato speciale, poiché rappresentano il rispetto di istituzioni dedite alla conoscenza, alla formazione e al progresso della società". Le FOTO della cerimonia e del singolare "cappello" tradizionale che Nadal ha indossato con orgoglio