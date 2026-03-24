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Nadal, laurea ad honorem al Politecnico di Madrid: le foto

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Giornata speciale per Rafa Nadal, che è stato insignito della laurea honoris causa all'Università Politecnica di Madrid. "Nel corso della mia carriera", ha scritto Nadal sui social, "ho ricevuto diversi riconoscimenti, ma quelli provenienti dal mondo accademico rivestono un significato speciale, poiché rappresentano il rispetto di istituzioni dedite alla conoscenza, alla formazione e al progresso della società". Le FOTO della cerimonia e del singolare "cappello" tradizionale che Nadal ha indossato con orgoglio

 

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epa12823749 Jannik Sinner of Italy holds up his trophy after defeating Daniil Medvedev of Russia during the men s singles finals match on day 12 of the BNP Paribas Open tennis tournament in Indian Wells, California, USA, 15 March 2026. EPA/JOHN G. MABANGLO

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