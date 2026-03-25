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Atp Miami, i risultati di oggi: Lehecka batte Landaluce e va in semifinale

miami open

Jiri Lehecka torna in semifinale in un Masters 1000 grazie alla vittoria in due set su Martin Landaluce che esce a testa alta dall'Hard Rock Stadium. Nel femminile Rybakina supera Pegula in rimonta e va in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE

È Jiri Lehecka il primo semifinalista del Miami Open. Due anni dopo la prima volta (era il torneo di Madrid 2024), il ceco torna in semifinale in un Masters 1000 grazie alla vittoria su Martin Landaluce con il punteggio di 7-6, 7-5 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Una partita nel segno dell'equilibrio, risolta con tanta esperienza da Lehecka. Il ceco è stato più solido nei passaggi chiave della partita, con il tiebreak del primo set dominato per 7-1 e il secondo set deciso dal break nel dodicesimo gioco, l'unico dell'incontro, alla decima palla break complessiva del match, il quarto match point. Landaluce lascia la Florida a testa alta dopo un cammino splendido, vicino all'ingresso in top 100 (virtualmente è n. 105 al mondo, con 46 posizioni guadagnate). Lehecka, invece, tornerà in campo venerdì contro Tommy Paul o Arthur Fils.

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Rybakina in semifinale: battuta Pegula

Nel torneo femminile continua la corsa della n. 2 al mondo, Elena Rybakina. La kazaka ha battuto in rimonta la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 18 minuti. Lo stesso esito delle sfide giocate quest'anno agli Australian Open e a Indian Wells, ma stavolta con una partita più combattuta. Sotto di un set, Rybakina ha cambiato marcia nei set successivi, resistendo nei momenti di difficoltà. Per la kazaka è la terza semifinale a Miami e la 13^ vittoria nelle ultime 14 partite contro top 10.

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UOMINI

  • Landaluce (Esp) - Lehecka (Cze) 6-7, 5-7
  • Paul (Usa) - Fils (Fra)

DONNE

  • Rybakina (Kaz) - Pegula (Usa) 2-6, 6-3, 6-4
  • Sabalenka - Baptiste (Usa)

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