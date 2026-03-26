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Bolelli/Vavassori in semifinale all'Atp Miami, battuti Harrison/Skupski

atp miami

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono al match tiebreak il duo Harrison/Skupski e conquistano la loro terza semifinale in un Masters 1000. Attendono la coppia vincente tra Krajicek/Mektic e Arends/Smith. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale al Masters 1000 di Miami. La coppia azzurra ha sconfitto i numeri 3 del seeding e campioni degli Australian Open Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-6 in un'ora e 43 minuti di gioco. Per Bolelli e Vavassori si tratta della loro quinta semifinale su sei tornei giocati in questo 2026, la terza per la precisione in un Masters 1000: venerdì se la vedranno contro i vincenti del match tra Krajicek/Mektic e Arends/Smith.

La cronaca del match

Primo set in controllo da parte di Bolelli e Vavassori che, dopo aver sprecato tre palle break nel secondo game, hanno portato a casa il parziale strappando la battuta agli avversari nel dodicesimo gioco, evitando così il tiebreak. Nel secondo set, invece, è arrivata la rimonta di Harrison e Skupski che con il break nell'undicesimo game sono andati a servire per portare la sfida al match tie-break. Il momento decisivo è sul 5-4 Harrison/Skupski, in cui il britannico ha perso due turni al servizio consecutivi e permesso a Vavassori di chiudere l'incontro al secondo match point a disposizione.

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