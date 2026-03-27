Il serbo non giocherà nel Principato ed è la prima volta che accade dal 2011: "Novak Djokovic si è ritirato dal torneo -si legge sui profili social ufficiali del 1000 di Monte-Carlo- Gli facciamo i nostri migliori auguri sperando di poter rivederlo in campo molto presto". Nole, out agli ottavi ad Indian Wells, aveva già saltato il Master 1000 di Miami per un problema alla spalla

Novak Djokovic non parteciperà al torneo di Monte-Carlo. Dopo aver saltato l’Atp in corso a Miami, in Florida, il serbo non sarà dunque al via nemmeno per il Master 1000 in programma nel Principato dal 4 al 12 aprile. E per Nole sarà la prima volta dal 2011 in cui mancherà nel torneo di Monte-Carlo: in 15 anni l’ex numero uno del mondo era sempre stato presente a questo torneo che ha vinto per due volte, nel 2013 e nel 2015. A dare l’ufficialità del forfait del tennista serbo, gli stessi organizzatori del torneo, tramite un annuncio sui propri canali social: “Novak Djokovic si è ritirato dal torneo. Gli facciamo i nostri migliori auguri sperando di poter rivederlo in campo molto presto”.