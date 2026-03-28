Bole/Wave e la finale donne: il programma di oggi

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orarimiami open
Prime finali al Miami Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Bolelli/Vavassori a caccia del primo titolo Masters 1000 in carriera contro Heliovaara/Patten. Nel femminile Aryna Sabalenka a caccia del Sunshine Double: l'ultimo ostacolo è Coco Gauff
Sabato di finali al Miami Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata che si colorerà di azzurro già alle 17.30, quando Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno impegnati nella finale del doppio maschile contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Bole e Wave andranno a caccia del loro primo titolo Masters 1000, ma non sarà facile contro i n. 4 del seeding che hanno vinto le ultime quattro sfide con gli azzurri (quest'anno ad Adelaide e Doha). Alle 20, invece, si giocherà la finale del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa andrà a caccia del Sunshine Double, cercando la doppietta dopo il trionfo a Indian Wells. La statunitense, invece, giocherà la prima finale in carriera in Florida e cerca il primo titolo del 2026.
Miami Open, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17.15 - Studio Tennis
- ore 17.30 - Heliovaara/Patten vs BOLELLI/VAVASSORI
- non prima delle 20 - Sabalenka vs Gauff (Usa)