Bole/Wave e la finale donne: il programma di oggi

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Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari

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Prime finali al Miami Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Bolelli/Vavassori a caccia del primo titolo Masters 1000 in carriera contro Heliovaara/Patten. Nel femminile Aryna Sabalenka a caccia del Sunshine Double: l'ultimo ostacolo è Coco Gauff

Sabato di finali al Miami Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata che si colorerà di azzurro già alle 17.30, quando Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno impegnati nella finale del doppio maschile contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Bole e Wave andranno a caccia del loro primo titolo Masters 1000, ma non sarà facile contro i n. 4 del seeding che hanno vinto le ultime quattro sfide con gli azzurri (quest'anno ad Adelaide e Doha). Alle 20, invece, si giocherà la finale del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa andrà a caccia del Sunshine Double, cercando la doppietta dopo il trionfo a Indian Wells. La statunitense, invece, giocherà la prima finale in carriera in Florida e cerca il primo titolo del 2026.

Miami Open, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17.15 - Studio Tennis
  • ore 17.30 - Heliovaara/Patten vs BOLELLI/VAVASSORI
  • non prima delle 20 - Sabalenka vs Gauff (Usa)

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