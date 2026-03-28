Bole/Wave e la finale donne: il programma di oggi

Sabato di finali al Miami Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata che si colorerà di azzurro già alle 17.30, quando Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno impegnati nella finale del doppio maschile contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Bole e Wave andranno a caccia del loro primo titolo Masters 1000, ma non sarà facile contro i n. 4 del seeding che hanno vinto le ultime quattro sfide con gli azzurri (quest'anno ad Adelaide e Doha). Alle 20, invece, si giocherà la finale del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa andrà a caccia del Sunshine Double, cercando la doppietta dopo il trionfo a Indian Wells. La statunitense, invece, giocherà la prima finale in carriera in Florida e cerca il primo titolo del 2026.