Bolelli/Vavassori trionfano in doppio a Miami

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Bolelli/Vavassori trionfano all'Atp Miami: battuti Heliovaara/Patten in 2 set

atp miami

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il loro primo Masters 1000 battendo in finale Heliovaara/Patten con un netto 6-4, 6-2 in un'ora e 12 minuti. Una partita dominata dagli azzurri che risalgono al terzo posto nella Race Atp

LA DEDICA DI BOLELLI AL PAPA'

A Miami arriva il primo titolo Masters 1000 in carriera per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno conquistato il doppio maschile del Miami Open, imponendosi in finale sui n. 4 del seeding Harri Heliovaara ed Henry Patten con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una vittoria che ha il sapore della rivincita per Bolelli e Vavassori, che si presentavano alla finale dopo quattro sconfitte consecutive contro la coppia anglo-finlandese. A Miami, però, il copione è cambiato radicalmente: gli azzurri hanno giocato un match solido, lucido e senza sbavature, dimostrando grande maturità nei momenti chiave. Entrambi i set hanno seguito un andamento simile, con un break in apertura che ha indirizzato subito l’inerzia dei parziali. Da lì in avanti, la gestione è stata autoritaria: servizio efficace, pochissime concessioni e un gioco a rete dominante che lascia poco spazio alle iniziative avversarie, con Heliovaara e Patten che non sono mai riuscire a mettere davvero in difficoltà la coppia italiana.

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Il titolo più importante di coppia

Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori è il titolo più importante di coppia: si tratta del nono trionfo insieme, ma del primo Masters 1000 dopo sei Atp 500 e due Atp 250. Una vittoria che pesa anche nella classifica degli azzurri che così salgono al terzo posto della Race Atp di specialità, guadagnando sette posizioni.

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