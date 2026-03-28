Sabalenka trionfa a Miami e fa il Sunshine Double

Sabalenka trionfa al Wta Miami: Gauff battuta in tre set
Aryna Sabalenka si conferma campionessa di Miami grazie alla vittoria in finale su Coco Gauff, battuta 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti. La bielorussa completa così il Sunshine Double e diventa la quinta donna di sempre a realizzare la doppietta Indian Wells-Miami dopo Graff, Swiatek, Azarenka e Clijsters
Il Sunshine Double è servito. Dopo Indian Wells arriva anche il trionfo a Miami per Aryna Sabalenka che diventa la quinta giocatrice di sempre a vincere i due Wta 1000 americani dopo Steffi Graff, Iga Swiatek, Vika Azarenka e Kim Clijsters. La bielorussa ha confermato il titolo vinto lo scorso anno in Florida battendo in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti. Un trionfo con ampio merito per Sabalenka, dominante nel primo parziale, chiuso in poco più di mezz'ora. La bielorussa non ha sfruttato le chance avute nel secondo set, dando la possibilità a Gauff di rientrare in partita con il break nel decimo gioco. La n. 1 al mondo, però, non si è scomposta e nel terzo set è ripartita ancor più forte, sfruttando le difficoltà al servizio dell'avversaria (per Gauff 7 doppi falli e solo il 44% di punti ottenuti con la seconda)
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Il terzo titolo del 2026
Si conferma un 2026 straordinario per Sabalenka, al terzo titolo conquistato in stagione dopo Brisbane e Indian Wells, oltre alla finale degli Australian Open (persa contro Elena Rybakina, unico ko finora nell'anno). La bielorussa, saldamente al comando nel ranking Wta, conquista così il 24° titolo nel circuito maggiore e l'undicesimo Wta 1000. Per Gauff, invece, è la prima finale persa in carriera sul cemento. Resta comunque un buon torneo per la statunitense che in Florida ha giocato la prima finale stagionale.