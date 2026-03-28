Sabalenka trionfa a Miami e fa il Sunshine Double

Il Sunshine Double è servito. Dopo Indian Wells arriva anche il trionfo a Miami per Aryna Sabalenka che diventa la quinta giocatrice di sempre a vincere i due Wta 1000 americani dopo Steffi Graff, Iga Swiatek, Vika Azarenka e Kim Clijsters. La bielorussa ha confermato il titolo vinto lo scorso anno in Florida battendo in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti. Un trionfo con ampio merito per Sabalenka, dominante nel primo parziale, chiuso in poco più di mezz'ora. La bielorussa non ha sfruttato le chance avute nel secondo set, dando la possibilità a Gauff di rientrare in partita con il break nel decimo gioco. La n. 1 al mondo, però, non si è scomposta e nel terzo set è ripartita ancor più forte, sfruttando le difficoltà al servizio dell'avversaria (per Gauff 7 doppi falli e solo il 44% di punti ottenuti con la seconda)

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