Meteo Miami LIVE: aggiornamenti sulla finale Sinner-Lehecka
Domenica caratterizzata dal maltempo al Miami Open. La finale Sinner-Lehecka, già iniziata con un'ora e mezza di ritardo, è stata interrotta alla fine del primo set per pioggia. Non si riprenderà prima delle 00.30 italiane. Di seguito tutte le news sul meteo che arrivano da Miami
A Miami ha smesso di piovere. All'Hard Rock Stadium gli addetti ai lavori hanno iniziato ad asciugare il campo. La finale tra Sinner e Lehecka non riprenderà prima delle 00.30 italiane.
Sinner-Lehecka non prima delle 00.30
Nuovo annuncio da parte degli organizzatori: Sinner-Lehecka ripartirà non prima delle 00.30 italiane.
Sinner-Lehecka in campo non prima delle 00.15
Arriva una prima comunicazione da parte degli organizzatori: la finale tra Sinner e Lehecka non riprenderà prima delle 00.15 italiane (le 18.15 a Miami).
Questa è la situazione attuale a Miami. Da parte degli organizzatori non ci sono ancora comunicazioni su quando riprenderà la finale tra Sinner e Lehecka.
Sempre secondo The Weather Channel, la fine della pioggia dovrebbe arrivare entro le ore 18 di Miami (ovvero mezzanotte italiana).
Le previsioni meteo di Miami
Secondo The Weather Channel, la pioggia che ha colpito Miami non dovrebbe durare molto: dopo lo scroscio d'acqua delle 18.30 (quindi le 23.30 italiane) che è in corso adesso, non dovrebbe piovere fino alle 22 di Miami (ovvero le 4 italiane).
Sinner-Lehecka sospesa per pioggia
A Miami è tornata la pioggia. Sospesa la finale tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka dopo solo tre punti giocati nel secondo set (Jannik aveva vinto il primo per 6-4). I giocatori sono rientrati negli spogliatoi.
Sinner-Lehecka tra poco LIVE su Sky Sport TennisVai al contenuto
Tra poco riprenderà la finale di doppio femminile con Errani/Paolini contro Siniakova/Townsend. Si ripartirà dal punteggio di 6-5 per la ceca e l'americana nel primo set. Il match è in diretta sul canale 254 di Sky.
Errani/Paolini, la finale LIVE sul 254 di SkyVai al contenuto
L'aggiornamento sulle previsioni meteo a Miami
Dando uno sguardo alle previsioni di The Weather Channel, a Miami dalle 17 alle 18 locali (quindi le 22 e le 23 italiane) dovrebbe smettere di piovere almeno fino alle 22 di Miami (ovvero le 4 del mattino italiane).
A Miami ha smesso di piovere e i campi da gioco sono stati asciugati dagli addetti ai lavori. Le due finali sono in programma non prima delle 22.15. Da capire se il meteo darà una tregua definitiva.
Finali Miami, in campo non prima delle 22.15
A Miami ha smesso di piovere e gli addetti ai lavori (come si può vedere nella foto) hanno iniziato ad asciugare i campi. Come annunciato dagli organizzatori, le due finali - sia quella femminile con Errani/Paolini, che quella maschile con Sinner - non inizieranno prima delle 22.15 italiane.
Non arrivano buone notizie da The Weather Channel. La pioggia dovrebbe infatti continuare fino alle 17.30 locali, ovvero le 23.30 italiane.
Come possibile vedere dalla foto, a Miami continua a piovere. Anche l'intensità della pioggia è aumentata nel corso degli ultimi minuti.
In base all'ultimo aggiornamento di The Weather Channel, la pioggia dovrebbe terminare tra le 22 e le 23 italiane. Da quel momento, non dovrebbe più piovere fino a tarda notte.
L'aggiornamento sulle previsioni meteo a Miami
Secondo le previsioni di The Weather Channel, la pioggia dovrebbe terminare tra le 16 e le 17 di Miami (quindi tra le 22 e le 23 italiane).
Errani/Paolini in campo non prima delle 21.30, Sinner non prima delle 21.45
C'è un ulteriore aggiornamento dagli organizzatori del Miami Open. La finale di Errani/Paolini riprenderà non prima delle 21.30 italiane. Non prima delle 21.45, invece, è previsto l'inizio della finale tra Sinner e Lehecka. A Miami aumenta l'intensità della pioggia.
Torna di nuovo la pioggia: non si riprenderà prima delle 21.30
A Miami è tornata di nuovo la pioggia: come annunciato dagli organizzatori, Sinner-Lehecka e il doppio di Errani/Paolini inizieranno non prima delle 21.30 italiane.
Sinner in campo non prima delle 21.15
Come fanno sapere gli organizzatori, non prima delle 21.15 è in programma l'inizio della finale singolare tra Sinner e Lehecka. Confermata invece non prima delle 21 la ripresa di Errani/Paolini.
Errani/Paolini in campo non prima delle 21 italiane
Arriva un aggiornamento da parte degli organizzatori: Errani e Paolini torneranno a giocare la finale di doppio non prima delle 21 italiane. Tempo permettendo. Al momento, a Miami c'è il sole.
Meteo ancora instabile, slitta la ripresa della finale di doppio
Errani e Paolini dovevano tornare in campo alle 8.20 italiane ma il meteo a Miami è ancora incerto con la pioggia che continua a intermittenza e dunque gli organizzatori hanno fatto slittare la ripresa.
Come seguire su Sky le finali di Errani/Paolini e Sinner se si sovrapporranno
Quando si tornerà in campo per la finale di doppio femminile tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend si ripartirà dal punteggio di 5-6 per la ceca e l'americana. La finale di doppio femminile sarà in diretta su Sky Sport Tennis e sul canale 254. Quando inizierà Sinner (ore 21) Sky Sport Tennis seguirà Sinner ed Errani/Paolini saranno LIVE sul canale 254 di Sky
Il match di Errani/Paolini spostato sul Grandstand alle ore 20.20
Arriva un aggiornamento da parte degli organizzatori: il continuo della finale di doppio femminile di Errani e Paolini è stato spostato sul Grandstand alle ore 20.20. Questo per evitare ulteriori ritardi per la finale del singolare maschile tra Sinner e Lehecka, in programma alla ore 21.
The Weather Channel indica un rischio pioggia fino alle 21.45 italiane. Insomma, non resta che rimanere qui e seguire gli aggiornamenti in tempo reale per capire se si riuscirà ad iniziare regolarmente alle 21 italiane con la finale di Sinner.
L'aggiornamento sulle previsioni meteo a Miami
Previsioni poco incoraggianti in quel di Miami. Sempre secondo The Weather Channel, c'è il rischio che torni a piovere e che si continui con questa incertezza fino alle 19 locali (le 22 in Italia).
Perché il Centrale di Miami non ha il tetto
Il torneo di Miami è sprovvisto di un Centrale con copertura. Il campo - dove chiaramente sono in programma le finali azzurre di oggi - è costruito all'interno dell'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins (squadra di football americano). Come ogni anno, al termine della manifestazione, il campo da tennis verrà smontato per consentire alla squadra di NFL di disputare le proprie partite interne. Essendo il campo una struttura temporanea, non è possibile costruire un tetto retraibile al di sopra.
Meteo Miami, gli aggiornamenti
A Miami è tornato il sole. Lo scroscio di pioggia, per la precisione, è durato solo cinque minuti. Gli addetti ai lavori sono subito tornati per asciugare il campo dell'Hard Rock Stadium.
Il programma al Miami Open
Alle 18.30 italiane è iniziata la finale di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste. Il match è stato interrotto per l'arrivo della pioggia sul punteggio di 6-5 nel primo set per Siniakova/Townsend. Alle 21 italiane, invece, è in programma la finale di singolare maschile tra Sinner-Lehecka.
- ERRANI/PAOLINI vs Siniakova/Townsend - sospesa per pioggia sul 5-6
- non prima delle 21 - Lehecka (Cze) vs SINNER (Ita)
Il meteo ora per ora di Miami
Secondo le previsioni di The Weather Channel, al momento è prevista pioggia anche alle ore 14 (le 20 italiane) e le 15 (le 21 italiane e ora in cui è in programma la finale tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka). Dalle 16 (le 22 italiane), invece, dovrebbe smettere di piovere per le prossime due ore.
Wta Miami, sospesa la finale di doppio femminile Errani/Paolini
A Miami è arrivata la pioggia. Al momento la finale di doppio femminile tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend è sospesa sul punteggio di 5-6 per ceca e l'americana.