Quando si tornerà in campo per la finale di doppio femminile tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend si ripartirà dal punteggio di 5-6 per la ceca e l'americana. La finale di doppio femminile sarà in diretta su Sky Sport Tennis e sul canale 254. Quando inizierà Sinner (ore 21) Sky Sport Tennis seguirà Sinner ed Errani/Paolini saranno LIVE sul canale 254 di Sky