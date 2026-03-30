Nuovo acquisto da parte del numero 1 al mondo, che si è regalato uno yacht dal valore di circa 9 milioni di euro. "Sarà lo yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi", ha detto Carlitos

Un regalo speciale per Carlos Alcaraz . Il numero 1 al mondo, reduce dall'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Miami, ha deciso di acquistare il suo primo yacht . Carlitos, per la precisione, ha firmato un contratto per la costruzione di un Sunreef Ultima 88, di quasi 27 metri, completamente personalizzato e dal valore di circa 9 milioni di euro .

Alcaraz: "Yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi"

"Ho deciso di ordinare l'Ultima 88 da Sunreef - ha detto Alcaraz -. Costruire con loro mi dà la certezza che sarà lo yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi". Sulla scelta di comprare lo yacht: "Su uno yacht c'è una pace incredibile, ti aiuta a staccare da tutto, così puoi stare con le persone care, rilassarti, senza pensare come un tennista. A questo punto della mia vita, ho pensato: 'Va bene, voglio davvero uno yacht e provare più spesso questa sensazione'. La privacy è fantastica: nella vita di tutti i giorni, a volte migliaia di occhi ti osservano, ma quando sei su una barca non devi preoccuparti di nient'altro".