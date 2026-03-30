Nuovo acquisto da parte del numero 1 al mondo, che si è regalato uno yacht dal valore di circa 9 milioni di euro. "Sarà lo yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi", ha detto Carlitos
Un regalo speciale per Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, reduce dall'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Miami, ha deciso di acquistare il suo primo yacht. Carlitos, per la precisione, ha firmato un contratto per la costruzione di un Sunreef Ultima 88, di quasi 27 metri, completamente personalizzato e dal valore di circa 9 milioni di euro.
Alcaraz: "Yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi"
"Ho deciso di ordinare l'Ultima 88 da Sunreef - ha detto Alcaraz -. Costruire con loro mi dà la certezza che sarà lo yacht perfetto per rilassarmi e rigenerarmi". Sulla scelta di comprare lo yacht: "Su uno yacht c'è una pace incredibile, ti aiuta a staccare da tutto, così puoi stare con le persone care, rilassarti, senza pensare come un tennista. A questo punto della mia vita, ho pensato: 'Va bene, voglio davvero uno yacht e provare più spesso questa sensazione'. La privacy è fantastica: nella vita di tutti i giorni, a volte migliaia di occhi ti osservano, ma quando sei su una barca non devi preoccuparti di nient'altro".