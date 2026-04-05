Alcaraz: "Sorpreso di vedere Sinner a Monte-Carlo"

Carlos Alcaraz parla a Sky Sport alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo: "La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie. Dopo Miami non ho toccato la racchetta per 4/5 giorni". Poi su Sinner: "Sono sorpreso di vederlo giocare qui dopo aver vinto Indian Wells e Miami, vuol dire che sta bene fisicamente ed è in grado di vincere ovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Monte-Carlo"

Da Parigi a Monte-Carlo. Un anno dopo Carlos Alcaraz ritrova la terra rossa, la superficie su cui lo scorso anno ha raccolto 4.300 punti (più punti di chiunque altro) grazie ai titoli di Monte-Carlo, Roma e Roland Garros, oltre alla finale di Barcellona. " La terra rossa mi mancava , sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie" spiega Alcaraz nell'intervista pre torneo a Sky Sport. Il Masters 1000 del Principato rappresenterà uno snodo importante per lo spagnolo anche in ottica ranking, considerando che Jannik Sinner tenterà l'attacco alla vetta della classifica. Alcaraz si è detto sorpreso di vedere l'azzurro al via del torneo dopo quanto fatto nel Sunshine Double: "Sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Monte-Carlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami - ammette - Però questo vuol dire che sta bene fisicamente e che è in grado di vincere dovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Monte-Carlo, perché quest'anno non ci siamo ancora affrontati. Spero che ci riusciremo durante la stagione sulla terra rossa".

"Dopo Miami non ho toccato la racchetta per 4/5 giorni"

Carlos Alcaraz arriva a Monte-Carlo dopo la sorprendente sconfitta a Miami contro Sebastian Korda. Di quella partita, oltre al risultato, restano anche alcune frasi pronunciate dallo spagnolo in un momento di sfogo, come il “Voglio andare a casa, non ce la faccio più". "Ovviamente ci sono frasi che mi pento di aver detto durante la partita contro Korda a Miami e dire di voler andare a casa è una di quelle - racconta il n. 1 al mondo - Nelle partite difficili, quando nulla va come dovrebbe, arriva un momento in cui si perde la lucidità e si dicono frasi che non si dovrebbero dire. Può succedere, ma bisogna imparare da queste situazioni". Da lì un periodo di reset a casa, prima di iniziare a pensare alla terra rossa: "Dopo aver perso contro Korda, sono rimasto qualche giorno in più a Miami per problemi con i voli e non sono tornato subito a casa. Poi, dopo essere tornato a Murcia, mi sono riposato ancora due o tre giorni, per un totale di quattro o cinque giorni senza toccare racchetta. Poi sono tornato ad allenarmi, a prepararmi un po' alla volta in campo, a riabituarmi a scivolare e a giocare sulla terra rossa. In questi giorni mi sono allenato bene e adesso sono pronto per giocare a Monte-Carlo".