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Daniele Bolelli è morto a 71 anni: era il papà di Simone

Tennis

Il mondo del tennis piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà del tennista azzurro Simone. Aveva 71 anni. Appena una settimana fa, il figlio e Vavassori gli avevano dedicato la vittoria in doppio al Masters 1000 di Miami

Lutto nel mondo del tennis italiano che piange la scomparsa a 71 anni di Daniele Bolelli, papà del tennista italiano Simone. Daniele Bolelli ha trascorso la sua vita a Budrio, alle porte di Bologna, seguendo sempre da vicino la carriera del figlio. Anche la Fitp, con una nota, ha espresso le condoglianze alla famiglia: "Il mondo del tennis italiano piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà di Simone, a cui era legatissimo. Il presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel si stringono a Simone Bolelli e alla sua famiglia in un abbraccio in questo difficile momento".

La dedica a Miami

Appena una settimana fa, Simone Bolelli aveva dedicato il trionfo in doppio al Miami Open, conquistato in coppia con Andrea Vavassori, al padre Daniele, scrivendo sulla telecamera "Resisti papà". Tornato in Europa, Bolelli non si è invece iscritto al Monte-Carlo Masters insieme a Vavassori, che sarà in tabellone nel Principato in coppia con Matteo Berrettini.

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