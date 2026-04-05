Il mondo del tennis piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà del tennista azzurro Simone. Aveva 71 anni. Appena una settimana fa, il figlio e Vavassori gli avevano dedicato la vittoria in doppio al Masters 1000 di Miami

Lutto nel mondo del tennis italiano che piange la scomparsa a 71 anni di Daniele Bolelli, papà del tennista italiano Simone. Daniele Bolelli ha trascorso la sua vita a Budrio, alle porte di Bologna, seguendo sempre da vicino la carriera del figlio. Anche la Fitp, con una nota, ha espresso le condoglianze alla famiglia: "Il mondo del tennis italiano piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà di Simone, a cui era legatissimo. Il presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel si stringono a Simone Bolelli e alla sua famiglia in un abbraccio in questo difficile momento".