Sarà Sinner-Humbert: Kouamé ko in 2 set

Sinner all'Atp Monte-Carlo 2026: tabellone e avversari
Sarò Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé, battuto 6-3, 7-5 in un'ora e 47 minuti. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Di seguito il potenziale cammino di Jannik nel Principato. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Bye
- Ugo HUMBERT (precedenti 1-1)
- 2021 - Roma (R64): Sinner b. Humbert 6-2, 6-4
- 2019 - Next Gen Atp Finals (RR): Humbert b. Sinner 4-3, 3-4, 4-2, 4-2
- Francisco CERUNDOLO (precedenti 4-2 per Jannik)
- Stefanos TSITSIPAS (precedenti 6-3 per il greco)
- Tomas MACHAC (precedenti 3-0 per Jannik)
- Daniel ALTMAIER (precedenti 3-1 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)
- Casper RUUD (precedenti 4-0 per Jannik)
- Corentin MOUTET (precedenti 2-0 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 8-4 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 9-7 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Karen KHACHANOV (precedenti 4-1 per Jannik)
- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-6 per lo spagnolo)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Alexander BUBLIK (precedenti 6-2 per Jannik)
- Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile