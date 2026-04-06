Jannik Sinner sulla Nazionale fuori dai Mondiali di calcio: "Sacrificherei uno dei miei titoli per avere l'Italia ai Mondiali - ha detto a Europsort - mi piacerebbe realizzare questo scambio. Tanti giovani non hanno mai visto i Mondiali con l'Italia. Anche io, ero piccolo. Ora abbiamo un po' di tempo per cambiare qualcosa e tornare dove meritiamo". Jannik non aveva ancora 5 anni quando gli azzurri trionfarono nel 2006, mentre l'ultima partita ai Mondiali risale a poco prima del 13° compleanno (2014)