Continua il Masters 1000 di Monte-Carlo, con un grande mercoledì targato Italia da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Saranno ben tre gli azzurri protagonisti . Si parte alle ore 11 sul Centrale con la sfida tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev . Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria contro Bautista Agut, a seguito del ritiro dello spagnolo nel corso del primo set sul punteggio di 4-0 per il romano. Tra i due sarà il quarto confronto a livello Atp, con Medvedev avanti 3-0 nei precedenti (l'ultima volta che si sono affrontati è stato nel 2022). Sarà anche il giorno del debutto al '1000' di Monte-Carlo di Lorenzo Musetti . Il carrarino, finalista lo scorso anno nel Principato e che sulla terra rossa difende meno punti solo di Alcaraz, giocherà al secondo turno contro il padrone di casa Valentin Vacherot (numero 23 al mondo), che ha già eliminato Juan Manuel Cerundolo in tre set. Dal Court Rainier III al Court des Princes, dove tornerà in campo la testa di serie numero 10 Flavio Cobolli contro il qualificato belga Alexander Blockx (numero 91 del ranking Atp).

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