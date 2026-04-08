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Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Zverev agli ottavi, eliminato Rublev

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Sascha Zverev agli ottavi a Monte-Carlo con grande sofferenza: il tedesco rimonta da 0-4 nel terzo set e batte il cileno Cristian Garin. Esce di scena anche il russo Rublev, vincitore nel Principato nel 2023. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Sascha Zverev si salva e accede agli ottavi del Masters di Monte-Carlo. Uno dei più accreditati a contrastare sul rosso il duopolio Sinner-Alcaraz, vince con grande sofferenza al debutto nel Principato, battendo in rimonta in tre set il cileno Cristian Garin, numero 109 del mondo, con i parziali di 4-6, 6-4, 7-5 dopo quasi tre ore di gioco e rimontando da 0-4 nel terzo set. Esce di scena anche Andrey Rublev, campione del 2023, sconfitto dal belga Zizou Bergs, prossimo avversario di Zverev. Avanti anche il brasiliano Joao Fonseca, che troverà Berrettini.  

Atp Monte-Carlo, i principali risultati del 2° turno

  • Zverev (Ger) vs Garin (Chi) 4-6, 6-4, 7-5 
  • Auger-Aliassime (Can) vs Cilic (Cro)
  • Bergs (Bel) vs Rublev 6-4, 6-1
  • Fonseca (Bra) vs Rinderkech (Fra) 7-5, 4-6, 6-3
  • Moutet (Fra) vs Ruud (Nor)
  • Cerundolo (Arg) vs Machac (Cec)

 

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