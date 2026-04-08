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Berrettini agli ottavi all'Atp Monte-Carlo: Medvedev battuto 6-0, 6-0

atp monte-carlo

Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: sul Court Ranieri III il romano domina il russo Daniil Medvedev, settima testa di serie del seeding, battuto con un doppio 6-0 in appena 50' di gioco. Sfiderà il brasiliano Fonseca. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Matteo Berrettini si qualifica per il 3° turno del Masters di Monte-Carlo: decisivo il match dominato contro Daniil Medvedev, settima testa di serie del torneo, battuto 6-0, 6-0 in 50' di gioco. Partita in discussione solo nel 1° game: da quel momento non c'è stata più storia, come confermano i numeri distastrosi di un Medvedev completamente fuori fase (28 errori non forzati) e nervosissimo, come dimostra la racchetta distrutta a metà del 2° set. Il romano attende giovedì il brasiliano Fonseca.

Approfondimento

Berrettini, che numero: lob da applausi contro Medvedev

La cronaca del match

Matteo è costretto subito agli straordinari, salvando due pericolose palle break nel gioco di apertura grazie alla prima. Da quel momento Medvedev sembra affrettare gli scambi, cercando sempre il vincente e andando in grande difficoltà sulle tante variazioni del romano. Arrivano in serie tre break, con Medvedev che vince solamente 7 punti e cede 6-0 il 1° set in appena 26' di gioco. Matteo piazza il break alla prima occasione anche nel 2° set, con Daniil che impazzisce letteralmente e spacca la racchetta dopo un minuto di colpi a terra: il giudice di sedia non può esimersi dall'infliggergli un warning per 'condotta antisportiva'. Berrettini gioca il suo tennis concreto e senza sbavature e sale 4-0, tra lo stupore del pubblico. Finisce con un doppio bagel: Berrettini è il 10° a riuscirci contro un Top-10 nell'Era Open

Approfondimento

Come si distrugge una racchetta: la 'lezione' di Medvedev

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