La cronaca del match

Matteo è costretto subito agli straordinari, salvando due pericolose palle break nel gioco di apertura grazie alla prima. Da quel momento Medvedev sembra affrettare gli scambi, cercando sempre il vincente e andando in grande difficoltà sulle tante variazioni del romano. Arrivano in serie tre break, con Medvedev che vince solamente 7 punti e cede 6-0 il 1° set in appena 26' di gioco. Matteo piazza il break alla prima occasione anche nel 2° set, con Daniil che impazzisce letteralmente e spacca la racchetta dopo un minuto di colpi a terra: il giudice di sedia non può esimersi dall'infliggergli un warning per 'condotta antisportiva'. Berrettini gioca il suo tennis concreto e senza sbavature e sale 4-0, tra lo stupore del pubblico. Finisce con un doppio bagel: Berrettini è il 10° a riuscirci contro un Top-10 nell'Era Open.