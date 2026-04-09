Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Alcaraz e Zverev ai quarti

atp monte-carlo

Carlos Alcaraz soffre ma si qualifica ai quarti a Monte-Carlo: battuto in tre set l'argentino Etcheverry, 30 del mondo, e affronterà Bublik. Sascha Zverev torna ai quarti nel Principato grazie al successo in due set sul belga Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5: se la vedrà con il brasiliano Fonseca. Ritiro Ruud, avanza Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

 RISULTATI - SINNER-MACHAC: HIGHLIGHTS

Come Sinner, anche Alcaraz va ai quarti non senza qualche sofferenza di troppo. Il n°1 del mondo impiega due ore e mezza e tre set per superare Martin Etcheverry, 30 del ranking, battuto con i parziali di 6-1, 4-6, 6-3. Partita dai due volti: dopo un primo set perfetto, Carlitos ha cominciato a inanellare tanti errori (saranno 44 i non forzati) che hanno rimesso nel match il coriaceo argentino. Nel terzo parziale, seppur senza brillare, il campione in carica l'ha portata a casa. Venerdì affronterà per la prima volta in carriera il kazako Sascha Bublik. 

Avanti Zverev e Auger-Aliassime

Sascha Zverev rispetta i pronostici e torna ai quarti di finale a Monte-Carlo, dove mancava dal lontano 2022. Il tedesco super in due set il belga Zizou Bergs, 47 del mondo e partner di Sinner in doppio. 6-2, 7-5 i parziali per Sascha in poco meno di due ore di gioco. Zverev affronterà ai quarti il brasiliano Joao Fonseca, che ha superato Matteo Berrettini. Ritiro per Casper Ruud, che lascia campo libero ad Auger-Aliassime, che si era imposto nel 1° set 7-5. 

Leggi anche

Berrettini ko agli ottavi: Fonseca vince in 2 set

Atp Monte-Carlo, i risultati degli ottavi

  • Zverev (Ger) - Bergs (Bel)  6-2, 7-5
  • Alcaraz (Esp) - Etcheverry (Arg) 6-1, 4-6, 6-3
  • Bublik (Kaz) vs Lehecka (Cze) 6-2, 7-5 
  • Auger-Aliassime (Can) - Ruud (Nor) 7-5, 2-2 ritiro

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik

atp monte-carlo

Carlos Alcaraz soffre ma si qualifica ai quarti a Monte-Carlo: battuto in tre set l'argentino...

Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì alle 13 su Sky

atp monte-carlo

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime dopo i quattro match dello scorso anno: in palio un...

Rune torna dopo 7 mesi: giocherà ad Amburgo

il rientro

Holger Rune si prepara al ritorno in campo, a sette mesi di distanza dalla rottura del tendine...

Berrettini ko agli ottavi: Fonseca vince in 2 set

atp monte-carlo

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale, superato da Joao Fonseca con il punteggio di...

Sinner soffre ma è ai quarti: Machac ko in 3 set

atp monte-carlo

Jannik Sinner torna ai quarti a Monte-Carlo: battuto al termine di un match molto impegnativo e...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS