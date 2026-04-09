Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Alcaraz e Zverev ai quartiatp monte-carlo
Carlos Alcaraz soffre ma si qualifica ai quarti a Monte-Carlo: battuto in tre set l'argentino Etcheverry, 30 del mondo, e affronterà Bublik. Sascha Zverev torna ai quarti nel Principato grazie al successo in due set sul belga Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5: se la vedrà con il brasiliano Fonseca. Ritiro Ruud, avanza Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Come Sinner, anche Alcaraz va ai quarti non senza qualche sofferenza di troppo. Il n°1 del mondo impiega due ore e mezza e tre set per superare Martin Etcheverry, 30 del ranking, battuto con i parziali di 6-1, 4-6, 6-3. Partita dai due volti: dopo un primo set perfetto, Carlitos ha cominciato a inanellare tanti errori (saranno 44 i non forzati) che hanno rimesso nel match il coriaceo argentino. Nel terzo parziale, seppur senza brillare, il campione in carica l'ha portata a casa. Venerdì affronterà per la prima volta in carriera il kazako Sascha Bublik.
Avanti Zverev e Auger-Aliassime
Sascha Zverev rispetta i pronostici e torna ai quarti di finale a Monte-Carlo, dove mancava dal lontano 2022. Il tedesco super in due set il belga Zizou Bergs, 47 del mondo e partner di Sinner in doppio. 6-2, 7-5 i parziali per Sascha in poco meno di due ore di gioco. Zverev affronterà ai quarti il brasiliano Joao Fonseca, che ha superato Matteo Berrettini. Ritiro per Casper Ruud, che lascia campo libero ad Auger-Aliassime, che si era imposto nel 1° set 7-5.
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Atp Monte-Carlo, i risultati degli ottavi
- Zverev (Ger) - Bergs (Bel) 6-2, 7-5
- Alcaraz (Esp) - Etcheverry (Arg) 6-1, 4-6, 6-3
- Bublik (Kaz) vs Lehecka (Cze) 6-2, 7-5
- Auger-Aliassime (Can) - Ruud (Nor) 7-5, 2-2 ritiro