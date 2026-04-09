Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik

Carlos Alcaraz soffre ma si qualifica ai quarti a Monte-Carlo: battuto in tre set l'argentino Etcheverry, 30 del mondo, e affronterà Bublik. Sascha Zverev torna ai quarti nel Principato grazie al successo in due set sul belga Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5: se la vedrà con il brasiliano Fonseca. Ritiro Ruud, avanza Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Come Sinner, anche Alcaraz va ai quarti non senza qualche sofferenza di troppo. Il n°1 del mondo impiega due ore e mezza e tre set per superare Martin Etcheverry, 30 del ranking, battuto con i parziali di 6-1, 4-6, 6-3. Partita dai due volti: dopo un primo set perfetto, Carlitos ha cominciato a inanellare tanti errori (saranno 44 i non forzati) che hanno rimesso nel match il coriaceo argentino. Nel terzo parziale, seppur senza brillare, il campione in carica l'ha portata a casa. Venerdì affronterà per la prima volta in carriera il kazako Sascha Bublik.