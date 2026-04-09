Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Rune torna in campo all'Atp Amburgo sette mesi dopo l'infortunio al tendine d'Achille

il rientro

Holger Rune si prepara al ritorno in campo, a sette mesi di distanza dalla rottura del tendine d'Achille rimediata lo scorso ottobre a Stoccolma. Il danese parteciperà all'Atp 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio, alla vigilia del Roland Garros

LIVE: SINNER-MACHAC - TUTTI I RISULTATI

Si avvicina il ritorno in campo di Holger Rune. Fermo dallo scorso ottobre a seguito della rottura del tendine d'Achille durante il torneo di Stoccolma, il danese dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. Saranno trascorsi sette mesi da quiel 18 ottobre, giorno dell'infortunio subito durante il match con Humbert. Un recupero molto rapido di Rune che già nelle scorse settimane aveva fissato come obiettivo la stagione sull'erba. Amburgo, che si giocherà la settimana precedente al Roland Garros, dovrebbe essere il punto di partenza del 22enne di Gentofte, scivolato fuori dai primi 25 al mondo per via dello stop forzato. 

Leggi anche

Berrettini ko agli ottavi: Fonseca vince in 2 set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik

atp monte-carlo

Carlos Alcaraz soffre ma si qualifica ai quarti a Monte-Carlo: battuto in tre set l'argentino...

Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì alle 13 su Sky

atp monte-carlo

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime dopo i quattro match dello scorso anno: in palio un...

Rune torna dopo 7 mesi: giocherà ad Amburgo

il rientro

Holger Rune si prepara al ritorno in campo, a sette mesi di distanza dalla rottura del tendine...

Berrettini ko agli ottavi: Fonseca vince in 2 set

atp monte-carlo

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale, superato da Joao Fonseca con il punteggio di...

Sinner soffre ma è ai quarti: Machac ko in 3 set

atp monte-carlo

Jannik Sinner torna ai quarti a Monte-Carlo: battuto al termine di un match molto impegnativo e...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS