Rune torna in campo all'Atp Amburgo sette mesi dopo l'infortunio al tendine d'Achilleil rientro
Holger Rune si prepara al ritorno in campo, a sette mesi di distanza dalla rottura del tendine d'Achille rimediata lo scorso ottobre a Stoccolma. Il danese parteciperà all'Atp 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio, alla vigilia del Roland Garros
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Si avvicina il ritorno in campo di Holger Rune. Fermo dallo scorso ottobre a seguito della rottura del tendine d'Achille durante il torneo di Stoccolma, il danese dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. Saranno trascorsi sette mesi da quiel 18 ottobre, giorno dell'infortunio subito durante il match con Humbert. Un recupero molto rapido di Rune che già nelle scorse settimane aveva fissato come obiettivo la stagione sull'erba. Amburgo, che si giocherà la settimana precedente al Roland Garros, dovrebbe essere il punto di partenza del 22enne di Gentofte, scivolato fuori dai primi 25 al mondo per via dello stop forzato.