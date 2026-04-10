Alcaraz in semifinale: Bublik ko in 2 set

La cronaca del match

In avvio si vede subito il miglior Alcaraz: il numero 1 al mondo strappa immediatamente il servizio e, nel terzo game, ha addirittura quattro occasioni per portarsi sul 3-0 con il servizio a favore. Bublik riesce però a rimanere agganciato al set e, da quel momento, l’inerzia cambia per qualche minuto: Alcaraz accusa un lieve calo - l’unico del match - e perde tre game consecutivi. Nei suoi consueti alti e bassi, però, ritrova rapidamente ritmo e controllo: da lì in poi è un monologo, con dieci giochi vinti di fila e una partita che scivola via senza più storia.