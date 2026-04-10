Alcaraz in semifinale: Bublik ko in 2 set

Alcaraz in semifinale all'Atp Monte-Carlo: Bublik battuto in due setatp monte-carlo
Successo agevole di Alcaraz che in un'ora supera Bublik, concedendo appena tre game. In semifinale nel Principato per il secondo anno di fila, il murciano centra la 300^ vittoria in carriera nel circuito maggiore e attende Valentin Vacherot
Semifinale a Monte-Carlo e 300^ vittoria in carriera nel circuito maggiore. È stato un venerdì perfetto per Carlos Alcaraz che un anno dopo torna tra i migliori quattro nel Principato grazie alla vittoria su Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in un'ora di gioco. Il 300° successo nell'Atp Tour per il murciano, dominante nel primo confronto in carriera con il tennista kazako, rimasto in partita solo fino a metà del primo set.
La cronaca del match
In avvio si vede subito il miglior Alcaraz: il numero 1 al mondo strappa immediatamente il servizio e, nel terzo game, ha addirittura quattro occasioni per portarsi sul 3-0 con il servizio a favore. Bublik riesce però a rimanere agganciato al set e, da quel momento, l’inerzia cambia per qualche minuto: Alcaraz accusa un lieve calo - l’unico del match - e perde tre game consecutivi. Nei suoi consueti alti e bassi, però, ritrova rapidamente ritmo e controllo: da lì in poi è un monologo, con dieci giochi vinti di fila e una partita che scivola via senza più storia.
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In semifinale con Vacherot
L'avversario di Alcaraz in semifinale sarà il giocatore di casa: Valentin Vacherot. Prosegue la favola del monegasco che ha battuto Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Un'autentica battaglia in cui Vacherot è riuscito a tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà. La seconda vittoria della settimana contro un top 10 per il 27enne che diventa il primo monegasco di sempre in semifinale nel torneo di casa.