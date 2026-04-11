Sinner-Zverev sabato ore 13.30 LIVE su Sky Sport

Per il quarto Masters 1000 consecutivo sarà ancora Sinner-Zverev con un posto in finale in palio. Stavolta sulla terra rossa di Monte-Carlo, dove si sono già affrontati nel 2022. Appuntamento sabato alle 13.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Parigi, Miami, Indian Wells e adesso Monte-Carlo. Per il quarto Masters 1000 consecutivo sarà sfida in semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Stavolta il "teatro" sarà la terra rossa del Principato, sul campo Ranieri III. Appuntamento sabato, ore 13.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.