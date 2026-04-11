Sinner-Zverev sabato ore 13.30 LIVE su Sky Sport

Sinner-Zverev all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingatp monte-carlo
Per il quarto Masters 1000 consecutivo sarà ancora Sinner-Zverev con un posto in finale in palio. Stavolta sulla terra rossa di Monte-Carlo, dove si sono già affrontati nel 2022. Appuntamento sabato alle 13.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Parigi, Miami, Indian Wells e adesso Monte-Carlo. Per il quarto Masters 1000 consecutivo sarà sfida in semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Stavolta il "teatro" sarà la terra rossa del Principato, sul campo Ranieri III. Appuntamento sabato, ore 13.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
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Sinner-Zverev, tutti i precedenti
Sinner e Zverev torneranno ad affrontarsi sulla terra quattro anni dopo l'ultima volta. L'ultimo precedente sul rosso risale a Monte-Carlo 2022, quando nei quarti di finale il tedesco vinse in tre set. Il bilancio complessivo è 8-4 per Jannik che ha vinto le ultime sette sfide. Di seguito tutti i confronti:
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6