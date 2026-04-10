Zverev lotta e batte Fonseca: è in semifinale

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Zverev e Alcaraz in semifinaleatp monte-carlo
Zverev torna in semifinale nel Principato dopo una lotta di quasi tre ore con il baby fenomeno brasiliano Fonseca. Avanza anche Alcaraz che liquida Bublik in appena un'ora e attende Vacherot. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
È stato un venerdì perfetto per Carlos Alcaraz, che a Monte-Carlo conquista la semifinale e la 300^ vittoria in carriera nel circuito maggiore, tornando tra i migliori quattro del Principato a distanza di un anno. Il murciano si è imposto con autorità su Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in appena un’ora di gioco, dominando il primo confronto diretto tra i due, con il kazako in partita solo nella prima metà del set iniziale. L’avvio è tutto a favore di Alcaraz, che ottiene subito il break e nel terzo game sfiora il 3-0 con quattro palle a disposizione; Bublik riesce a restare agganciato e approfitta di un breve calo dell’avversario per infilare tre giochi consecutivi, ma è solo un’illusione: dopo questo passaggio a vuoto, l’inerzia cambia definitivamente e Alcaraz prende il controllo totale del match, infilando dieci giochi di fila e chiudendo con un dominio netto. In semifinale affronterà il "padrone di casa" Valentin Vacherot che ha battuto Alex De Minaur con lo score di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti.
Zverev supera Fonseca dopo tre ore
Semifinale anche per Sascha Zverev che ha superato Joao Fonseca dopo una battaglia punto a punto, durata quasi tre ore: 7-5, 6-7, 6-3 lo score finale. La prima volta tra il tedesco e il brasiliano ha regalato spettacolo, in una partita dai due volti. Per un set e mezzo Zverev è stato impeccabile, lucido tatticamente e bravo da fondo, nonostante le percentuali al servizio non altissime. Dal 3-1 per il tedesco nel secondo set, però, Fonseca rientra in partita e, dopo una serie di break e controbreak, trascina la partita al terzo grazie a un tiebreak di grande qualità. Equilibrio anche nel terzo set, deciso dal break nel sesto game quando Zverev ha fatto prevalere la sua grande esperienza. Il tedesco conquista così la 10^ semifinale sul rosso a livello Masters 1000: adesso per lui ci sarà la sfida con Jannik Sinner.
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Atp Monte-Carlo, i risultati dei quarti
- Zverev (Ger) - Fonseca (Bra) 7-5, 6-7, 6-3
- Sinner (Ita) - Auger-Aliassime (Can) 6-3, 6-4
- Alcaraz (Esp) - Bublik (Kaz) 6-3, 6-0
- De Minaur (Aus) - Vacherot (Mon) 4-6, 6-3, 3-6