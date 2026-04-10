Zverev lotta e batte Fonseca: è in semifinale

È stato un venerdì perfetto per Carlos Alcaraz, che a Monte-Carlo conquista la semifinale e la 300^ vittoria in carriera nel circuito maggiore, tornando tra i migliori quattro del Principato a distanza di un anno. Il murciano si è imposto con autorità su Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in appena un’ora di gioco, dominando il primo confronto diretto tra i due, con il kazako in partita solo nella prima metà del set iniziale. L’avvio è tutto a favore di Alcaraz, che ottiene subito il break e nel terzo game sfiora il 3-0 con quattro palle a disposizione; Bublik riesce a restare agganciato e approfitta di un breve calo dell’avversario per infilare tre giochi consecutivi, ma è solo un’illusione: dopo questo passaggio a vuoto, l’inerzia cambia definitivamente e Alcaraz prende il controllo totale del match, infilando dieci giochi di fila e chiudendo con un dominio netto. In semifinale affronterà il "padrone di casa" Valentin Vacherot che ha battuto Alex De Minaur con lo score di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti.