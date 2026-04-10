Cocciaretto supera Uchijima

È stata una giornata speciale per Elisabetta Cocciaretto che celebra il primo successo in casa con la maglia della nazionale, grazie al successo su Moyuka Uchijima, n. 84 Wta, con lo score di 7-5, 6-2 in un'ora e 38 minuti. Una partita equilibrata nel primo set, con Cocciaretto brava a superare i momenti di difficoltà come il game iniziale, risolto dopo 7 minuti e con una palla break cancellata. Via via la marchigiana è salita di colpi, diventando sempre più padrone del match. Dopo un primo parziale deciso con il break nel dodicesimo gioco, nel secondo set Cocciaretto ha preso rapidamente il largo con un doppio break iniziale. "Quanto è bello giocare in Italia - ha detto Elisabetta alla fine del match - È stata una partita dura, ma sognavo questo momento da quando ero bambina. Ricordo di aver visto in Tv le ragazze vincere in Sardegna e io che sognavo un giorno di poterci riuscire per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me".