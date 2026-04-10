Billie Jean King Cup, Italia-Giappone 2-0: vincono Cocciaretto e Paolinibjk cup
Le ragazze di Tathiana Garbin vincono i primi due singolari sulla terra rossa di Velletri: Elisabetta Cocciaretto supera Uchijima, Jasmine Paolini piega Sakatsume. Alle azzurre basterà una vittoria sabato (su tre incontri) per raggiungere le Finals
L'Italia brilla nella prima giornata di qualificazioni di Billie Jean King Cup. Impegnate sulla terra rossa di Velletri contro il Giappone, le azzurre di Tathiana Garbin sono avanti 2-0 dopo i primi due singolari grazie ai successi di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Risultati che avvicinano le azzurre, campionesse in carica della manifestazione, alle Finals.
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Cocciaretto supera Uchijima
È stata una giornata speciale per Elisabetta Cocciaretto che celebra il primo successo in casa con la maglia della nazionale, grazie al successo su Moyuka Uchijima, n. 84 Wta, con lo score di 7-5, 6-2 in un'ora e 38 minuti. Una partita equilibrata nel primo set, con Cocciaretto brava a superare i momenti di difficoltà come il game iniziale, risolto dopo 7 minuti e con una palla break cancellata. Via via la marchigiana è salita di colpi, diventando sempre più padrone del match. Dopo un primo parziale deciso con il break nel dodicesimo gioco, nel secondo set Cocciaretto ha preso rapidamente il largo con un doppio break iniziale. "Quanto è bello giocare in Italia - ha detto Elisabetta alla fine del match - È stata una partita dura, ma sognavo questo momento da quando ero bambina. Ricordo di aver visto in Tv le ragazze vincere in Sardegna e io che sognavo un giorno di poterci riuscire per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me".
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Paolini non sbaglia: battuta Sakatsume
Non sbaglia anche Jasmine Paolini che completa l'uno-due di giornata grazie al successo su Himeno Sakatsume, n. 133 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e un quarto. Alla prima partita stagionale sulla terra rossa (non giocava su questa superficie dal Roland Garros dello scorso anno), Jasmine ha faticato inizialmente, subendo break in apertura. Da quel momento in poi, però, la partita si è messa in discesa per la n. 1 d'Italia che nei momenti chiave non ha avuto esitazioni. Alle azzurre basta una vittoria nei tre match di sabato per volare alle Finals di Shenzhen. A Paolini il compito di chiudere i conti: alle 11 scenderà in campo nel doppio, insieme a Sara Errani, contro Aoyama/Hibino. A seguire giocherà in singolare contro Moyuka Uchijima. Chiuderà il tie la sfida tra Cocciaretto e Sakatsume.
Italia-Giappone, i risultati di Billie Jean King Cup
- Cocciaretto (Ita) - Uchijima (Jpn) 7-5, 6-2
- Paolini (Ita) - Sakatsume (Jpn) 6-3, 6-1
- sabato ore 11: Errani/Paolini (Ita) - Aoyama/Hibino (Jpn)
- a seguire: Paolini (Ita) - Uchijima (Jpn)
- a seguire: Cocciaretto (Ita) - Sakatsume (Jpn)