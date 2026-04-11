Italia-Giappone 3-0: azzurre alle Finals di BJKC

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Billie Jean King Cup, Italia-Giappone 3-0: azzurre qualificate alle Finals

Tennis

L'Italia si qualifica per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma in Cina a settembre: le azzurre, campionesse in carica, hanno battuto per 3-0 il Giappone a Velletri. Decisivo il punto conquistato in doppio dalla coppia Errani/Paolini

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Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama a Velletri (Roma), ottenendo il terzo e decisivo punto per l'Italia per le qualificazioni alle finali della Billie Jean King Cup. La coppia italiana si è imposta in due set, col punteggio di 6-2, 7-5. La squadra azzurra guidata da Tahiana Garbin era già in vantaggio per 2-0 grazie alle vittorie di ieri di Elisabetta Cocciaretto su Moyuka Uchijima e di Paolini su Himeno Sakatsume. L'Italia ha vinto le ultime due edizioni del torneo e si presenterà ancora una volta da favorita alle finali di Shenzen (Cina) previste a settembre. 

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