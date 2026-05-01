Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orari

madrid open

Semifinali maschili in programma a Madrid: Sinner affronta il francese Fils alle 16 sul Manolo Santana, mentre per Zverev c'è la rivelazione belga Blockx. Di seguito il programma completo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, che viene dal successo contro il talento spagnolo Jodar, affronterà alle ore 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale alla Caja Mágica. Sarà la seconda sfida tra i due, con Jannik che ha vinto l'unico precedente (Montpellier 2023). Alle ore 20, invece, si svolgerà la seconda semifinale tra la rivelazione belga Blockx (capace di eliminare il campione in carica Ruud) e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli. 

Leggi anche

Fils, chi è l'avversario di Sinner a Madrid

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

 

SU SKY SPORT UNO (201) E SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 16: Sinner (Ita) vs Fils (Fra)
  • Ore 20: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Fils LIVE alle 16 su Sky Sport

madrid open

Jannik Sinner affronta il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il...

Cobolli out ai quarti: Zverev vince in due set

Tennis

Cobolli non replica il successo di Monaco di Baviera e non riesce a qualificarsi per la prima...

Cobolli e non solo: il programma di oggi a Madrid

Tennis

Gli ultimi quarti di finale maschili e le semifinali femminili: è il programma odierno del...

Madrid, Cobolli-Zverev LIVE oggi su Sky Sport

Tennis

Dopo l'exploit di quasi due settimane fa a Monaco di Baviera, Flavio Cobolli affronta di nuovo il...

Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4

Tennis

Arthur Fils affronterà Jannik Sinner in semifinale all'Open di Madrid. Il francese batte in due...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS