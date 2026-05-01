Al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Riflettori puntati su Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo, che viene dal successo contro il talento spagnolo Jodar, affronterà alle ore 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale alla Caja Mágica. Sarà la seconda sfida tra i due, con Jannik che ha vinto l'unico precedente (Montpellier 2023). Alle ore 20, invece, si svolgerà la seconda semifinale tra la rivelazione belga Blockx (capace di eliminare il campione in carica Ruud) e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli.

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