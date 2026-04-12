E dopo la vittoria… il tuffo in piscina! Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria in finale a Monte-Carlo contro Alcaraz e il ritorno al numero 1 nel ranking in un modo particolare: con un tuffo dal trampolino del Monte-Carlo Beach. Via la maglietta, Jannik è salito sorridendo fino in cima per poi dare un’occhiata giù e commentare: “Ma quanto è alto?”. Dopo un primo momento in cui sembrava averci ripensato, Sinner ha preso coraggio e si è tuffato… anche grazie ai consigli di Alcaraz, presente a bordo piscina con suggerimenti sulla "tecnica" da adottare per il tuffo.

dopo la finale Alcaraz elogia Sinner: "Mi hai battuto dovunque"