Sinner, tuffo in piscina a Monte-Carlo dopo la vittoria contro Alcaraz. VIDEOmonte-carlo
Sinner si tuffa dal trampolino del Monte-Carlo Beach, dopo la vittoria in finale contro Alcaraz. Un po' di esitazione all'inizio, ma anche grazie ai consigli di Carlos (che lo aiuta da bordo vasca) alla fine Jannik prende coraggio e parte. Per tutti i clienti di Sky Insider, lunedì un’edizione speciale di Circoletto Rosso, la newsletter esclusiva di Sky Sport dedicata al tennis, per celebrare il ritorno di Jannik Sinner in vetta al Ranking Atp. Per riceverla metti una spunta verde QUI
E dopo la vittoria… il tuffo in piscina! Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria in finale a Monte-Carlo contro Alcaraz e il ritorno al numero 1 nel ranking in un modo particolare: con un tuffo dal trampolino del Monte-Carlo Beach. Via la maglietta, Jannik è salito sorridendo fino in cima per poi dare un’occhiata giù e commentare: “Ma quanto è alto?”. Dopo un primo momento in cui sembrava averci ripensato, Sinner ha preso coraggio e si è tuffato… anche grazie ai consigli di Alcaraz, presente a bordo piscina con suggerimenti sulla "tecnica" da adottare per il tuffo.