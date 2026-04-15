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Wta Stoccarda, Paolini ko all'esordio: Sonmez vince in due set

wta stoccarda

Jasmine Paolini perde all'esordio sulla terra rossa tedesca, battuta dalla turca Sonmez (al primo successo in carriera contro una top 10) con un doppio 6-2 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Stoccarda amara per Jasmine Paolini. Semifinalista un anno fa in Germania, l'azzurra esce di scena all'esordio, battuta dalla turca Zeynep Sonmez, n. 79 al mondo, con un doppio 6-2 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una brutta sconfitta per l'azzurra, mai riuscita a entrare in partita contro la giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Paolini ha faticato tanto al servizio, raccogliendo 9 punti su 24 con la seconda e concedendo complessivamente 12 palle break, di cui 4 convertite da Sonmez. La 23enne turca, al successo più importante in carriera per classifica (per lei era appena il secondo match contro una top 10), ha espresso un ottimo tennis e approfittato delle sbavature dell'azzurra. Due set in fotocopia, con il break nel primo gioco e un successivo secondo break nella fase centrale del parziale. Sonmez diventa così la seconda giocatrice turca di sempre a battere una top 10, dopo Cagla Buyukakcay che in Fed Cup 2018 superò Jelena Ostapenko.

Paolini, ora Madrid e Roma

Paolini dovrà presto dimenticare il torneo di Stoccarda: l'azzurra perderà 185 punti in classifica, nel ranking live è n. 7 al mondo ma potrebbe essere scavalcata da Svitolina e Andreeva. Jasmine tornerà in campo a Madrid, poi Roma e Roland Garros. Tre tornei importanti per dare una svolta a una stagione finora in chiaroscuro.

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