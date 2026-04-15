Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento in programma oggi a Barcellona in vista dell'ottavo di finale in programma giovedì contro Machac. Lo riferisce 'Marca'. Martedì, nel corso del 1° turno contro Virtanen, il numero 2 del mondo aveva accusato un problema al polso destro che lo aveva costretto a chiamare medical time-out

Carlos Alcaraz ha deciso di non allenarsi oggi al Barcelona Open Banc Sabadell per non aggravare il fastidio al polso destro comparso martedì nel nono game del primo incontro al Conde de Godó contro Otto Virtanen. Secondo quanto riportato da 'Marca', il numero 2 mondo aveva in programma una sessione di allenamento dalle 12 alle 14, ma ma non si allenerà al RCT Barcelona: riceverà le cure necessarie in hotel con il suo fisioterapista, Juanjo Moreno. Già due anni fa lo spagnolo aveva avuto un problema al polso destro: durante il suo primo allenamento a Monte-Carlo che fu colpito da un edema che lo costrinse a ritirarsi dal 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Carlitos è atteso giovedì dall'ottavo di finale contro il ceco Tomas Machac.