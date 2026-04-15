Alcaraz, oggi niente allenamento dopo il problema al polso a Barcellonadalla spagna
Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento in programma oggi a Barcellona in vista dell'ottavo di finale in programma giovedì contro Machac. Lo riferisce 'Marca'. Martedì, nel corso del 1° turno contro Virtanen, il numero 2 del mondo aveva accusato un problema al polso destro che lo aveva costretto a chiamare medical time-out
Carlos Alcaraz ha deciso di non allenarsi oggi al Barcelona Open Banc Sabadell per non aggravare il fastidio al polso destro comparso martedì nel nono game del primo incontro al Conde de Godó contro Otto Virtanen. Secondo quanto riportato da 'Marca', il numero 2 mondo aveva in programma una sessione di allenamento dalle 12 alle 14, ma ma non si allenerà al RCT Barcelona: riceverà le cure necessarie in hotel con il suo fisioterapista, Juanjo Moreno. Già due anni fa lo spagnolo aveva avuto un problema al polso destro: durante il suo primo allenamento a Monte-Carlo che fu colpito da un edema che lo costrinse a ritirarsi dal 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Carlitos è atteso giovedì dall'ottavo di finale contro il ceco Tomas Machac.
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Alcaraz è atterrato lunedì a Barcellona direttamente dal Monte-Carlo, dove aveva giocato e perso la finale contro Sinner. In quel giorno aveva deciso di non toccare la racchetta in vista dell'esordio a Barcellona, torneo che in caso di successo potrebbe ridargli (almeno temporaneamente) la vetta del ranking mondiale. Nonostante le sue dichiarazioni di voler giocare tutti i tornei su terra fino a Parigi (oltre a Barcellona anche Madrid, Roma e appunto il Roland Garros), Carlitos ha spesso avuto infortuni in questa parte di stagione. Questi i tornei saltati da Alcaraz sul rosso dal 2022 a oggi:
- Roma 2022
- Monte Carlo 2023
- Monte Carlo, Barcellona e Roma 2024
- Mutua Madrid Open nel 2025