Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Alcaraz, oggi niente allenamento dopo il problema al polso a Barcellona

dalla spagna

Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento in programma oggi a Barcellona in vista dell'ottavo di finale in programma giovedì contro Machac. Lo riferisce 'Marca'. Martedì, nel corso del 1° turno contro Virtanen, il numero 2 del mondo aveva accusato un problema al polso destro che lo aveva costretto a chiamare medical time-out

ALCARAZ SI RITIRA DA BARCELLONA: LE NEWS LIVE

Carlos Alcaraz ha deciso di non allenarsi oggi al Barcelona Open Banc Sabadell per non aggravare il fastidio al polso destro comparso martedì nel nono game del primo incontro al Conde de Godó contro Otto Virtanen. Secondo quanto riportato da 'Marca', il numero 2 mondo aveva in programma una sessione di allenamento dalle 12 alle 14, ma ma non si allenerà al RCT Barcelona: riceverà le cure necessarie in hotel con il suo fisioterapista, Juanjo Moreno. Già due anni fa lo spagnolo aveva avuto un problema al polso destro: durante il suo primo allenamento a Monte-Carlo che fu colpito da un edema che lo costrinse a ritirarsi dal 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Carlitos è atteso giovedì dall'ottavo di finale contro il ceco Tomas Machac. 

Approfondimento

Problema al polso, Alcaraz salta l'allenamento

Alcaraz, quanti infortuni sull'amato rosso

Alcaraz è atterrato lunedì a Barcellona direttamente dal Monte-Carlo, dove aveva giocato e perso la finale contro Sinner. In quel giorno aveva deciso di non toccare la racchetta in vista dell'esordio a Barcellona, torneo che in caso di successo potrebbe ridargli (almeno temporaneamente) la vetta del ranking mondiale. Nonostante le sue dichiarazioni di voler giocare tutti i tornei su terra fino a Parigi (oltre a Barcellona anche Madrid, Roma e appunto il Roland Garros), Carlitos ha spesso avuto infortuni in questa parte di stagione. Questi i tornei saltati da Alcaraz sul rosso dal 2022 a oggi: 

  • Roma 2022
  • Monte Carlo 2023
  • Monte Carlo, Barcellona e Roma 2024
  • Mutua Madrid Open nel 2025

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva

atp monaco

Flavio Cobolli ai quarti all'Atp 500 di Monaco di Baviera grazie alla vittoria su Zizou Bergs con...

Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio

atp barcellona

Carlos Alcaraz si è ritirato dall'Atp 500 di Barcellona per via del problema al polso destro...

Paolini ko all'esordio: Sonmez vince in 2 set

wta stoccarda

Jasmine Paolini perde all'esordio sulla terra rossa tedesca, battuta dalla turca Sonmez (al primo...

Problema al polso, Alcaraz salta l'allenamento

dalla spagna

Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento in programma oggi a Barcellona in vista...

Sinner festeggia dopo Monte-Carlo con i Queen

VIDEO

Dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz a Monte-Carlo, trionfo che gli ha permesso di tornare al...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS