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I più giovani italiani a vincere un match negli Slam: Cinà al 5° posto

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A Parigi è stata una giornata da sogno per Federico Cinà, diventato il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match al Roland Garros (dopo Sinner) e il primo 2007 a vincere un incontro major. Il palermitano, inoltre, è il quinto giocatore azzurro più precoce negli Slam: di seguito la classifica dell'Era Open (dati Opta)

CINA-OPELKA, LA CRONACA

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