A Parigi è stata una giornata da sogno per Federico Cinà, diventato il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match al Roland Garros (dopo Sinner) e il primo 2007 a vincere un incontro major. Il palermitano, inoltre, è il quinto giocatore azzurro più precoce negli Slam: di seguito la classifica dell'Era Open (dati Opta)

CINA-OPELKA, LA CRONACA