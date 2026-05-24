A Parigi è stata una giornata da sogno per Federico Cinà, diventato il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match al Roland Garros (dopo Sinner) e il primo 2007 a vincere un incontro major. Il palermitano, inoltre, è il quinto giocatore azzurro più precoce negli Slam: di seguito la classifica dell'Era Open (dati Opta)
- La domenica da favola di Federico Cinà è ricca di record. Vincitore su Opelka al debutto major, il palermitano classe 2007 è diventato a 19 anni e 55 giorni il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match al Roland Garros
- Meglio di Cinà è riuscito a fare soltanto Jannik Sinner che nel 2020 vinse il primo match a Parigi a 19 anni e 43 giorni
- Per il 19enne palermitano c'è anche un altro record: Cinà, infatti, è il primo giocatore nato nel 2007 a vincere un match a livello Slam. È il terzo italiano in questa classifica dopo Jannik Sinner (primo 2001 a vincere un match major) e Lorenzo Musetti (primo 2002 a vincere un incontro Slam)
- Wimbledon 1988
- Prima vittoria Slam a 18 anni e 97 giorni
- Australian Open 2020
- Prima vittoria Slam a 18 anni e 157 giorni
- Australian Open 1990
- Prima vittoria Slam a 18 anni e 216 giorni
- US Open 1986
- Prima vittoria Slam a 19 anni e 1 giorno
- Roland Garros 2026
- Prima vittoria Slam a 19 anni e 55 giorni
- Roland Garros 2021
- Prima vittoria Slam a 19 anni e 89 giorni
- Roland Garros 1969
- Prima vittoria Slam a 19 anni e 272 giorni
- Roland Garros 1970
- Prima vittoria Slam a 19 anni e 296 giorni
- Roland Garros 1973
- Prima vittoria Slam a 20 anni e 91 giorni
- US Open 1990
- Prima vittoria Slam a 20 anni e 95 giorni