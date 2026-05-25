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Wawrinka: il tributo del Roland Garros e l'omaggio dei Big Three, Sinner e Alcaraz. FOTO

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Tributo del Roland Garros per Stan Wawrinka, che con la sconfitta contro De Jong al primo turno ha giocato per l'ultima volta nello Slam francese. Oltre al trofeo, in un video mostrato sul Simonne-Mathieu sono anche arrivati gli omaggi dei Big Three, Sinner, Alcaraz e Monfils

ROLAND GARROS, I RISULTATI DI LUNEDÌ

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