Wawrinka: il tributo del Roland Garros e l'omaggio dei Big Three, Sinner e Alcaraz. FOTO
Tributo del Roland Garros per Stan Wawrinka, che con la sconfitta contro De Jong al primo turno ha giocato per l'ultima volta nello Slam francese. Oltre al trofeo, in un video mostrato sul Simonne-Mathieu sono anche arrivati gli omaggi dei Big Three, Sinner, Alcaraz e Monfils
- A Parigi si è giocata l'ultima partita al Roland Garros di Stan Wawrinka. Il giocatore svizzero, che si ritirerà al termine di questa stagione, ha perso in quattro set contro l'olandese De Jong (6-3, 3-6, 6-3, 6-4). Subito dopo il ko, inevitabile il tributo del Simonne-Mathieu.
- Visibile anche la grande emozione di Wawrinka, che non è riuscito a trattenere le lacrime al termine del match.
- Prima di essere premiato direttrice dello Slam parigino Amélie Mauresmo, Wawrinka ha preso in mano il microfono: "Parlare ora è molto difficile. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di vivere emozioni molto grandi in questi anni. Grazie a questo torneo (che Wawrinka ha vinto nel 2015 contro Djokovic, ndr) ho potuto sognare. Sono grato di aver vissuto questo momento. Come ho già detto, il mio sogno era quello di diventare un tennista ed è stato realizzato. Ma arriva un momento in cui bisogna dire basta. Ho datto tutto quello che avevo per il tennis" .
- Le sorprese, però, non sono finite qui. Dopo il tributo, sul Simonne-Mathieu è stato proiettato un video in cui campioni come i Big Three, Gael Monfils, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno voluto mandare un messaggio e rendere omaggio a Wawrinka.
- "La vittoria in finale contro Djokovic è stata straordinaria, è un ricordo che non mi dimenticherò mai".
- "Siamo cresciuti insieme e siamo entrati nel Tour più o meno allo stesso tempo. Hai fatto una carriera incredibile, complimenti".
- "Stanimal, congratulazioni per una carriera leggendaria. Sei stato d'ispirazione per me e tanti altri giocatori".
- "Sono molto grato per avere avuto l'opportunità di allenarmi con te anche quando ero più giovane: ti auguro soltanto il meglio".
- "Stan the Man! Ti sono grato per tutto quello che hai fatto per questo sport. Sono contento di aver condiviso con te spogliatoi e campi di allenamento".
- "Hai vinto tre Slam, tra cui il Roland Garros: sei una leggenda".