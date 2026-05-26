Osaka stupisce ancora: che look a Parigi! FOTO

Naomi Osaka, il look della tennista giapponese al Roland Garros. FOTO
Naomi Osaka ormai ci ha abituato con i suoi outfit personalizzati ed eccentrici. Anche in occasione del debutto al Roland Garros contro la tedesca Siegemund, la giapponese si è presentata in campo in abito lungo e nero, per poi sfoggiare un completo dorato. Guarda nella gallery il look di Naomi
- Parigi è la capitale della moda insieme a Milano: non a caso Naomi Osaka si è presentata all'esordio del Roland Garros con un look eccentrico e sfavillante
- Arrivata in un vestito lungo e nero, la giapponese ha poi giocato e vinto contro la tedesca Laura Siegemund con un completo dorato
- Guarda le foto del look di Osaka