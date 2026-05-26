Osaka stupisce ancora: che look a Parigi! FOTO

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Naomi Osaka, il look della tennista giapponese al Roland Garros. FOTO

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Naomi Osaka ormai ci ha abituato con i suoi outfit personalizzati ed eccentrici. Anche in occasione del debutto al Roland Garros contro la tedesca Siegemund, la giapponese si è presentata in campo in abito lungo e nero, per poi sfoggiare un completo dorato. Guarda nella gallery il look di Naomi

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