Sonego ko, ora Musetti-Moutet LIVE su Sky Sport

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Musetti e Sonego all'Atp Barcellona, i risultati in diretta live delle partite

atp barcellona

Stop al secondo turno per Lorenzo Sonego, battuto Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 42 minuti. Una partita segnata dagli otto game consecutivi persi dall'azzurro dopo l'iniziale break. Adesso in campo Lorenzo Musetti contro il francese Moutet. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: segui il risultato in tempo reale

MUSETTI-MOUTET, IL RISULTATO LIVE

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Dopo il successo su Martinez nel match di rientro nel circuito, il torinese - al ritorno dopo tre mesi di stop per infortunio - è stato sconfitto dal numero 5 del seeding Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 43 minuti. Una partita in cui è emersa la superiorità del tennista russo che raggiunge i quarti di finale in carriera a livello ATP 500 per la 33^ volta, record nel circuito. Rublev è venuto fuori alla distanza dopo un buon avvio di Sonego: avanti 2-0 e con la possibilità di salire 3-0, l’azzurro ha subito la rimonta dell’avversario, che ha infilato otto giochi consecutivi ribaltando completamente l’inerzia del match. Nonostante la sconfitta, per Sonego resta un torneo incoraggiante, segnato dal rientro alle competizioni dopo i problemi fisici. Un punto di ripartenza in vista dei prossimi tornei sulla terra rossa, con Madrid, Roma e il Roland Garros.

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