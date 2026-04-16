Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Giovedì con tre azzurri in campo sull'asse Barcellona-Rouen, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si completa il programma degli ottavi di finale al Trofeo Godò , dove saranno impegnati Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . Alle 13.30 spazio al torinese contro Andrey Rublev, mentre non prima delle 16 toccherà al carrarino contro l'imprevedibile francese Corentin Moutet. Completa il quadro degli azzurri Elisabetta Cocciaretto che negli ottavi del Wta 250 di Rouen incrocia l'ucraina Veronika Podrez, classe 2007 e n. 209 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, riflettori su Sascha Zverev che a Monaco di Baviera affronterà il canadese Diallo.

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