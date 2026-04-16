Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

A Barcellona in programma gli ultimi ottavi di finale: Lorenzo Musetti sfida Moutet, Lorenzo Sonego contro Rublev. In campo anche Elisabetta Cocciaretto a Rouen contro l'ucraina Podrez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì con tre azzurri in campo sull'asse Barcellona-Rouen, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il programma degli ottavi di finale al Trofeo Godò, dove saranno impegnati Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Alle 13.30 spazio al torinese contro Andrey Rublev, mentre non prima delle 16 toccherà al carrarino contro l'imprevedibile francese Corentin Moutet. Completa il quadro degli azzurri Elisabetta Cocciaretto che negli ottavi del Wta 250 di Rouen incrocia l'ucraina Veronika Podrez, classe 2007 e n. 209 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, riflettori su Sascha Zverev che a Monaco di Baviera affronterà il canadese Diallo.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201 - fino alle 17.45)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Monaco: Van de Zandschulp (Ned) vs F. Cerundolo (Arg)
- non prima delle 13.30 - Atp Barcellona: SONEGO (Ita) vs Rublev
- non prima delle 16 - Atp Barcellona: Moutet (Fra) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Atp Monaco: Shapovalov (Can) vs Marozsan (Hun)
- non prima delle 19.30 - Atp Barcellona: Fils (Fra) vs Nakashima (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Rouen: COCCIARETTO (Ita) vs Podrez (Ukr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.