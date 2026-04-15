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Alcaraz si ritira dall'Atp Barcellona: "Infortunio al polso più serio del previsto"

atp barcellona

Carlos Alcaraz si è ritirato dall'Atp 500 di Barcellona per via del problema al polso destro accusato nell'esordio con Virtanen. "È un infortunio più serio di quanto ci aspettassimo tutti e devo ascoltare il mio corpo e fare in modo che non mi influenzi in futuro" le parole del murciano

IL RANKING AGGIORNATO

Le parole di Alcaraz sull'infortunio al polso

Il programma di giovedì a Barcellona

Intanto è stato ufficializzato il programma di domani dell'Atp 500 di Barcellona. Alle 13.30 scenderà in campo Lorenzo Sonego contro Andrey Rublev; non prima delle 16, invece, toccherà a Lorenzo Musetti contro Corentin Moutet

Sinner può restare n°1 in classifica fino a Roma

In caso di forfait di Alcaraz anche a Madrid, Sinner potrebbe arrivare in testa anche a Roma. Da ora a Parigi l'azzurro difenderà 1.950 punti sulla terra rossa (tra Roma e Roland Garros), mentre lo spagnolo ne scarterà altri 3.000. Di seguito tutti gli scenari e il ranking aggiornato

Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner può restare n°1 almeno fino a Roma

Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner può restare n°1 almeno fino a Roma

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Machac ai quarti: attende Sonego o Rublev

Con il forfait di Alcaraz, Tomas Machac accedere ai quarti di finale di Barcellona per walkover. Il tennista ceco attende il vincente del match tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, impegnati giovedì (da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

Sinner n. 1 al mondo per altre due settimane

Dopo il ritiro di Alcaraz da Barcellona, Jannik Sinner sarà ancora n. 1 Atp per altre due settimane, almeno fino al 4 maggio.  Il murciano, infatti, si sarebbe potuto riprendere la testa del ranking Atp vincendo il torneo catalano. Reduce dalla finale dello scorso anno e non potendo difendere i 330 punti che ne erano derivati, scivola ora a 390 punti da Sinner

Il problema al braccio destro nel 2024

Alcaraz non è nuovo a problemi al braccio destro sulla terra rossa. Bisogna tornare indietro di due anni, quando il murciano soffrì di un edema al muscolo pronatore, uno dei principali muscoli dell’avambraccio.Un problema emerso a Monte-Carlo che lo costrinse a saltare il Masters 1000 del Principato e successivamente anche i tornei di Barcellona e Roma.

Alcaraz: "Infortunio più serio del previsto"

Le prime parole di Carlos Alcaraz nella conferenza stampa di Barcellona: "È strano e difficile sedermi qui per la seconda volta, perché l’ho già fatto in precedenza. È per comunicare che non potrò continuare il torneo. Ho sentito che il polso mi ha tradito in uno scambio durante la partita. Dopo gli esami, abbiamo visto che è un infortunio più serio di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo affinché non mi influenzi in futuro. Con molta tristezza, devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile con il mio team, con i dottori e il fisioterapista, e cercare di tornare il più sano possibile per i tornei che avrò in futuro. Spero di potervi rivedere in campo il prima possibile".

Il problema accusato martedì

Il problema al polso è insorto nel match d'esordio a Barcellona, contro il finlandese Virtanen. Dopo uno scambio, lo spagnolo ha lamentato dolore ed è stato trattato dal fisioterapista nel corso di un medical time-out. Il n. 2 al mondo aveva poi proseguito regolarmente la partita

Gli infortuni sulla terra rossa

Carlos Alcaraz non è nuovo a problemi fisici accusati sulla terra rossa. Dal 2022 a oggi, infatti, ha sempre saltato almeno un torneo su questa superficie per infortuni

  • 2022: Roma
  • 2023: Monte-Carlo
  • 2024: Monte-Carlo, Barcellona, Roma
  • 2025: Madrid
  • 2026: Barcellona 

UFFICIALE: Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona

Il tweet del torneo: "Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poter tornare presto a vederti giocare e a divertirci con il tuo tennis!"

Alcaraz convoca una conferenza stampa a Barcellona

Riflettori puntati sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Il murciano, che ha saltato oggi l'allenamento per un infortunio al polso, ha annunciato a minuti una conferenza stampa da Barcellona. Secondo i media spagnoli, Alcaraz annuncerà il ritiro dal torneo

Problema al polso, Alcaraz salta l'allenamento a Barcellona

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