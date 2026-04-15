Le prime parole di Carlos Alcaraz nella conferenza stampa di Barcellona: "È strano e difficile sedermi qui per la seconda volta, perché l’ho già fatto in precedenza. È per comunicare che non potrò continuare il torneo. Ho sentito che il polso mi ha tradito in uno scambio durante la partita. Dopo gli esami, abbiamo visto che è un infortunio più serio di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo affinché non mi influenzi in futuro. Con molta tristezza, devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile con il mio team, con i dottori e il fisioterapista, e cercare di tornare il più sano possibile per i tornei che avrò in futuro. Spero di potervi rivedere in campo il prima possibile".