Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky

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Cobolli-Zverev all'Atp Monaco, dove vedere in tv e streaming

atp monaco

Flavio Cobolli a caccia della sua prima finale all'Atp di Monaco di Baviera: il romano, quarta testa di serie del seeding, affronta sabato (orario da definire) il tre volte campione e 3 del ranking mondiale Sascha Zverev. Il match sarà in diretta sabato alle 13.30 su Sky Sport e in streaming su NOW

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Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev nella semifinale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. Il romano è alla sua settima semi della carriera, la terza in questa stagione e va caccia del 3° titolo dopo quelli conquistati lo scorso anno a Bucarest e Amburgo. Il tedesco, n°1 del seeding e campione in carica, si è imposto sulla terra di casa in tre occasioni: 2017, 2018 e 2025. Il match, in programma sul Campo Centrale si giocherà sabato 18 aprile alle ore 13.30: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Cobolli-Zverev, i precedenti

Sono due i precedenti tra i giocatori, entrambi vinti dal tedesco. Si è giocato anche sul rosso, con il 3° turno del Roland Garros 2025 e il successo in tre set di Zverev. 

  • Roland Garros 2025: Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1
  • Halle 2025: Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6

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