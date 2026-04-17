Musetti fuori ai quarti: Fils vince in due set

Si è chiuso ai quarti di finale il percorso di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona. Il carrarino, testa di serie numero 2, ha perso contro il francese e numero 9 del tabellone Arthus Fils per 6-3, 6-4 in un'ora e 16 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Fils, che nel primo set ha strappato la battuta a Musetti nell'ottavo gioco, andando così a servire per il 6-3. Scena praticamente identica nel secondo parziale, con Musetti che perso il servizio nel nono game, alla prima palla break del set a disposizione per il francese. Salito 5-4, Fils ha chiuso 6-4 e conquistato la semifinale. Per Fils si tratta della 13^ semifinale in carriera: sfiderà lo spagnolo Jodar (che non ha ancora perso un set nel torneo).