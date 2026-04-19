Al Wta 1000 di Madrid, Jasmine Paolini (nel lato di tabellone di Sabalenka) attende al secondo turno una tra Siegemund e Begu. Cocciaretto debutta contro una qualificata. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio

È stato sorteggiato il tabellone del Wta 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio. Due le italiane protagoniste: Jasmine Paolini, numero 8 del seeding, farà il suo esordio al secondo turno contro una tra Begu o Siegemund. Paolini è dal lato della numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, con il possibile confronto tra le due ai quarti di finale. Elisabetta Cocciaretto, invece, affronterà all'esordio una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, poi eventualmente Li e un possibile terzo turno contro la testa di serie numero 4 Iga Swiatek.