Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Paolini eliminata al 3° turno del Wta Madrid: vince Baptiste 7-5, 6-3

madrid open

Jasmine Paolini eliminata al 3° turno del Madrid Open. L'azzurra è stata battuta dalla testa di serie numero 30, la statunitense Hailey Baptiste con i parziali di 7-5, 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Prosegue il periodo negativo di Jasmine Paolini. La toscana, n.9 del ranking e 8 del seeding, esce infatti di scena al 3° turno del Wta 1000 di Madrid, battuta dalla statunitense Hailey Baptiste, n.32 del ranking e 30 del seeding. 7-5, 6-3 i parziali per l'americana,  che nel primo set ha rimontato un break di svantaggio, piazzando la zampata decisiva nel 12° game, mentre nel secondo ha strappato la battuta alla rivale nel 6° gioco, chiudendo poi al primo match-point. Paolini, che in stagione ha un bilancio di 10 vittorie (compresa quella in BJK Cup) e 9 sconfitte, ha nella semifinale nel 500 di Merida il miglior risultato stagionale: al momento fuori dalla Top-30 nella Race, difenderà il titolo agli Internazionali d'Italia tra un paio di settimane, con il grosso rischio di uscire dalla Top-10 del ranking Wta. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno

madrid open

Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto al Masters 1000 di Madrid: il romano batte in tre set...

Paolini eliminata al 3° turno: vince Baptiste

madrid open

Jasmine Paolini eliminata al 3° turno del Madrid Open. L'azzurra è stata battuta dalla testa di...

Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud

madrid open

Sascha Zverev soffre tre set ma riesce a piegare la resistenza di Mariano Navone, qualificandosi...

Sinner-Moller LIVE domenica alle 16 su Sky Sport

madrid open

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta al terzo turno del Masters 1000 di Madrid il danese...

Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

madrid open

Al Madrid Open si chiude il secondo turno nel torneo maschile: in campo Darderi e Cobolli. Nel...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS