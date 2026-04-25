Paolini eliminata al 3° turno: vince Baptiste

Jasmine Paolini eliminata al 3° turno del Madrid Open. L'azzurra è stata battuta dalla testa di serie numero 30, la statunitense Hailey Baptiste con i parziali di 7-5, 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue il periodo negativo di Jasmine Paolini. La toscana, n.9 del ranking e 8 del seeding, esce infatti di scena al 3° turno del Wta 1000 di Madrid, battuta dalla statunitense Hailey Baptiste, n.32 del ranking e 30 del seeding. 7-5, 6-3 i parziali per l'americana, che nel primo set ha rimontato un break di svantaggio, piazzando la zampata decisiva nel 12° game, mentre nel secondo ha strappato la battuta alla rivale nel 6° gioco, chiudendo poi al primo match-point. Paolini, che in stagione ha un bilancio di 10 vittorie (compresa quella in BJK Cup) e 9 sconfitte, ha nella semifinale nel 500 di Merida il miglior risultato stagionale: al momento fuori dalla Top-30 nella Race, difenderà il titolo agli Internazionali d'Italia tra un paio di settimane, con il grosso rischio di uscire dalla Top-10 del ranking Wta.