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Infortunio Alcaraz, spunta una foto con il tutore

Tennis
FOTO: @loschopos_ - Instagram

Sta facendo il giro del web una foto in cui si vede Carlos Alcaraz con un tutore sul braccio destro. Lo spagnolo, per via di un infortunio al polso, si è già ritirato dall'Atp 500 di Barcellona e non giocherà il Masters 1000 di Madrid

ATP MADRID, IL TABELLONE

Dopo essersi ritirato dall'Atp 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz lo scorso venerdì ha annunciato che non avrebbe partecipato al Masters 1000 di Madrid (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio). Il problema è un infortunio al polso destro che ha colpito lo spagnolo nel torneo di Barcellona, durante il primo turno contro il finlandese Virtanen. Questo lunedì l'account Instagram 'Restaurante Los Chopos' ha pubblicato una foto del numero due al mondo con un tutore al braccio destro.

Feliciano Lopez: "Quasi impossibile che Alcaraz giochi Roma"

Sulle condizioni di Alcaraz è intervenuto Feliciano Lopez, direttore del torneo di Madrid ed ex numero 12 al mondo, che ha parlato così alla trasmissione 'Estadio Noche' di Onda Cero: "Io ho avuto quell'infortunio. Non ho parlato né con lui (Alcaraz, ndr), né con il medico, ma da quel che ho potuto sentire mi sembra un infortunio tipico nel mondo del tennis. Credo che abbia il tendine del polso un po' infiammato. Ora tocca recuperare, perché non è un infortunio da sovraccarico, come quelli che ti capitano perché sei tornato stanco da Monte-Carlo. Io - spiega lo spagnolo - sono rimasto fermo circa due mesi e per diversi giorni non riuscivo quasi a tenere la racchetta in mano. Ciò che gli auguro è che recuperi il prima possibile. Dopo Madrid arriva Roma, un altro Masters 1000, e il Roland Garros, dove tra l'altro difende il titolo. Sono 4000 punti in palio... Madrid ovviamente non lo giocherà, e anche Roma mi sembra quasi impossibile. Speriamo che sia pronto per il Roland Garros".

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